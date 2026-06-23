L'uomo esclude la possibilità che la madre, Valentina D'Acunto, avesse pianificato da sola la fuga all'estero : "Secondo me no, una persona da sola che organizza tutto ciò credo che sia alquanto impossibile". Racconta poi gli anni senza le figlie: "Dopo otto anni di matrimonio, nel 2016 è arrivata la separazione, quindi abbiamo deciso di intraprendere ognuno la propria strada. Fino al 2020 sono riuscito a tenerle come da decreto, ogni quindici giorni erano con me. Ma poi il 5 gennaio 2020 si è spenta la luce all'improvviso. Non so né perché, non ho mai capito il vero motivo".

Stefano spiega che non ha ancora potuto vedere le figlie: "Come papà ci sono sempre stato e ci sarò sempre".

L'uomo mostra anche i tatuaggi dedicati alle figlie, i nomi di Alisya, Sarah e della compagna Giovanna impressi sulla pelle, e chiude: "Non mi piace colpevolizzare nessuno, quindi io cerco sempre di andare avanti a testa alta. Nella vita ho imparato a non dare la colpa a nessuno".

Le sorelle sono state ritrovate domenica sera a Formia, nel quartiere Rio Fresco, al termine di un'operazione che ha coinvolto circa settanta uomini delle forze dell'ordine. Le ragazze erano nascoste nell'abitazione di una zia acquisita di 80 anni. Per il sequestro delle minori sarebbero stati fermati la madre Valentina D'Acunto, il nonno materno e il compagno della donna, Vincenzo Esposito. Alisya e Sarah sarebbero ora affidate nuovamente ai servizi sociali in una struttura protetta.

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