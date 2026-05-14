Pamela Genini, la mamma a Francesco Dolci: "Spero che parli adesso"

A Dentro la notizia interviene Patrizia, la madre di Pamela Genini, la 29enne uccisa il 14 ottobre 2025 con oltre trenta coltellate dall'ex compagno. La donna commenta la profanazione della tomba della figlia, da cui è stata asportata la testa, e su Francesco Dolci, il conoscente che si è presentato spontaneamente ai carabinieri come ex fidanzato di Pamela Genini.

Sul coinvolgimento di Dolci nelle indagini, Patrizia dichiara: "Se è indagato, dovrebbe essere interrogato dalla polizia e far capire dove si trova", riferendosi alla testa di Pamela. La donna aggiunge: "Spero che riusciranno a risalire alla verità. Spero che parli adesso, che dica qualcosa; speriamo che io possa ritrovarla e riuscire a seppellirla, capisci?".