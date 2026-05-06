Pamela Genini, Francesco Dolci indagato per vilipendio e furto di cadavere

Francesco Dolci - il conoscente che si è presentato spontaneamente ai carabinieri come ex fidanzato di Pamela Genini - risulta essere indagato per vilipendio e furto di cadavere. L'accusa è legata alla profanazione della tomba della giovane donna uccisa nell'ottobre 2025. L'ultim'ora è stata data in diretta nel corso della puntata di mercoledì 6 maggio di Dentro la notizia.

In collegamento da Sant'Omobono l'inviata a Ilaria Dalle Palle, che ricostruisce quando accaduto. Nella mattinata del 6 maggio, Francesco Dolci si sarebbe recato nella caserma dei carabinieri di Sant'Omobono - il paese in cui vive - per fare alcune querele, ma le forze dell'ordine lo avrebbero trattenuto facendo partire un interrogatorio fiume di oltre 6 ore. Il PM avrebbe deciso di non chiedere misure cautelari nei confronti di Francesco Dolci, ma di indagarlo a piede libero.

Dopo l'ultim'ora, a Dentro la Notizia anche il commento dei genitori di Pamela Genini. "Spero che gli inquirenti riescano a trarne vantaggio per ritrovare i resti di Pamela e poterle dare la pace eterna - dice la mamma della donna assassinata e di cui è stato trafugato parte del corpo - Confidiamo negli inquirenti e nelle ricerche".

A Dentro la Notizia, Francesco Dolci aveva parlato di sua possibile presenza nei pressi del cimitero nelle ore notturne, come suggerirebbero le immagini riprese dalle telecamere: "Di certo non sono entrato nella notte nel cimitero. Assolutamente no". In riferimento alla riconoscibilità della sua automobile, l'uomo aveva aggiunto: "Comunque ho una macchina ben riconoscibile e le telecamere lì ce ne sono molte".

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