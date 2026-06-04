Venerdì 5 giugno, alle ore 21.30, su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.
Al centro della puntata il caso di Garlasco con l’intervista esclusiva a Marco Poggi. Dopo diciannove anni, il fratello di Chiara ha deciso di rompere il silenzio ai microfoni di Quarto Grado.
Il suo intervento sarà l'occasione per chiarire le dinamiche della storica amicizia con Andrea Sempio e per parlare della battaglia legale contro le campagne diffamatorie subite, sfociate recentemente in un'inchiesta per stalking aperta dalla Procura di Milano.
Il parterre degli ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmelo Abbate, Paolo Colonnello, Candida Morvillo, Gianluca Zanella e Massimo Picozzi.
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