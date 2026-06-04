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Quarto Grado

ANTICIPAZIONI04 giugno 2026

Quarto Grado, le anticipazioni del 5 giugno

Temi e ospiti della nuova puntata di Quarto Grado in onda venerdì 5 giugno su Rete 4
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Venerdì 5 giugno, alle ore 21.30, su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.

Al centro della puntata il caso di Garlasco con l’intervista esclusiva a Marco Poggi. Dopo diciannove anni, il fratello di Chiara ha deciso di rompere il silenzio ai microfoni di Quarto Grado.

Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi
Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi

Il suo intervento sarà l'occasione per chiarire le dinamiche della storica amicizia con Andrea Sempio e per parlare della battaglia legale contro le campagne diffamatorie subite, sfociate recentemente in un'inchiesta per stalking aperta dalla Procura di Milano.

Il parterre degli ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmelo Abbate, Paolo Colonnello, Candida Morvillo, Gianluca Zanella e Massimo Picozzi.

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