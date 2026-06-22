A Dentro la notizia, Manuela Bianchi parla per la prima volta dopo il ricovero d'urgenza in ospedale: "Sto meglio", dice la nuora di Pierina Paganelli.

Manuela Bianchi sarebbe stata trasportata in ospedale in codice rosso nella serata di sabato a causa di una dose elevata di calmanti. Dopo una lavanda gastrica e una notte trascorsa in terapia intensiva, la donna è infine tornata nella sua casa di via del Ciclamino, dove vivrebbe con la figlia diciannovenne e l'anziano padre.