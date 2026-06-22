A Dentro la notizia, Manuela Bianchi parla per la prima volta dopo il ricovero d'urgenza in ospedale: "Sto meglio", dice la nuora di Pierina Paganelli.
Manuela Bianchi sarebbe stata trasportata in ospedale in codice rosso nella serata di sabato a causa di una dose elevata di calmanti. Dopo una lavanda gastrica e una notte trascorsa in terapia intensiva, la donna è infine tornata nella sua casa di via del Ciclamino, dove vivrebbe con la figlia diciannovenne e l'anziano padre.
Secondo quanto emerso, la donna avrebbe superato il limite di tolleranza a causa della fortissima tensione mediatica e delle insinuazioni social nei confronti della sua famiglia, una pressione che si sarebbe acuita dopo l'assoluzione di Louis Dassilva, suo ex amante, uscito dal carcere circa due settimane prima del malore.
Anche Giuliano Saponi viene raggiunto dai microfoni di Dentro la notizia. L'uomo non era a conoscenza del ricovero, spiegando di essersi volontariamente isolato: "Non sto leggendo niente. Non leggo più. Non apro più un giornale".
Il caso Pierina Paganelli, la 78enne di Rimini uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage del condominio di via del Ciclamino, resta senza un colpevole dopo l'assoluzione di Louis Dassilva, condannato in primo grado e poi prosciolto in appello.
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