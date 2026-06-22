"È fuori pericolo di vita Manuela Bianchi ricoverata all’ospedale di Rimini. La nuora di Pierina Paganelli è stata trasportata d’urgenza nella notte tra sabato e domenica a seguito di un malore dopo un’eccessiva dose di benzodiazepine".

Morning News torna a parlare del caso dell'omicidio di Pierina Paganelli dopo il ricovero di Manuela Bianchi, nuora di Pierina, per un abuso di calmanti.

"Si parla di due flaconi di un farmaco sedativo e ipnotico, prescritto dal medico per prendere sonno. Questo abuso di farmaci sarebbe stato dovuto a una pressione mediatica e continui attacchi ricevuti dalla donna", spiega l'inviata di Morning News. Questo gesto di Manuela arriva dopo qualche settimana dall'assoluzione di Louis Dassilva per l'omicidio di Pierina.

Manuela Bianchi ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l'accaduto: “Questa volta il peso è diventato troppo grande e ho abusato delle medicine che mi sono state prescritte. Non ho tentato di togliermi la vita. In alcuni momenti ho ceduto a pensieri molto bui, ma ieri volevo solamente spegnere per qualche ora quel dolore incessante. È stato un errore. Oggi ho una consapevolezza in più, non voglio arrendermi”.