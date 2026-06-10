Valeria Bartolucci ringrazia le persone presenti per sostenere Louis: "Ci hanno dato il loro affetto e la loro fiducia, nonostante cercassero di dipingere Louis come un killer spietato e dipingere me come la bugiarda".

Dopo l'assoluzione di Louis Dassilva per l' omicidio di Pierina Paganelli , Valeria Bartolucci , moglie di Louis, interviene ai microfoni di Morning News : "A tratti ero speranzosa, a tratti ero in una disperazione totale. Mi sono sentita improvvisamente felice , mi è scoppiato qualcosa dentro il cuore. Una felicità inaspettata".

"Pronta ad accoglierlo a casa?", chiede l'inviato di Morning News. La moglie di Louis spiega che non tornerà a via del Ciclamino: "In via del Ciclamino mai più. Quel posto è pieno di cattivi ricordi e brutte persone. Ci siamo tolti un grande peso dalle spalle. Sono state dette le bugie più disparate".

Louis Dassilva era l'unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate nel garage del suo condominio in via del Ciclamino a Rimini il 3 ottobre 2023. La difesa ha puntato sull'assenza totale di DNA dell'imputato sulla scena del crimine e sul corpo della vittima, e avrebbe contestato la solidità delle prove raccolte.

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