"Sono felicissimo, ha vinto la giustizia, è una rinascita". Queste sono le prime parole pronunciate da Louis Dassilva dopo essere stato assolto dalla Corte d'Assise di Rimini per l'omicidio di Pierina Paganelli.
Louis Dassilva era l'unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate nel garage del suo condominio in via del Ciclamino a Rimini il 3 ottobre 2023. La difesa ha puntato sull'assenza totale di DNA dell'imputato sulla scena del crimine e sul corpo della vittima, e avrebbe contestato la solidità delle prove raccolte.
Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, dichiara di aver riacquistato fiducia nella giustizia dopo l'assoluzione del marito: "Sono felice, felice come non mai da tre anni a questa parte. Manca la giustizia per la signora Paganelli perché chi l'ha uccisa deve andare in carcere. Ho riacquistato un po' di fiducia nella giustizia".
"In alcuni momenti speravo e in altri disperavo. Louis Dassilva non ha ucciso nessuno, almeno una parte della verità è stata fatta", conclude Valeria parlando delle emozioni vissute durante il processo.
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