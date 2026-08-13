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Coppa Italia

CALCIO13 agosto 2026

Coppa Italia, come vedere i 32esimi di finale: tutte le partite in tv

Dal 14 al 17 agosto il primo turno: giocano subito Lazio, Fiorentina, Torino, Udinese e Sassuolo. Tutti gli appuntamenti sulle reti Mediaset
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Torna in campo la Coppa Italia: il torneo, anche quest'anno in esclusiva assoluta sulle reti Mediaset, è pronto a ripartire dal 14 agosto, con i 32esimi di finale che si giocheranno nel lungo weekend di Ferragosto e si chiuderanno con le gare previste per il 17 agosto. In campo anche Lazio, Fiorentina, Torino e Udinese.

Coppa Italia Frecciarossa 2026/27, il calendario dei trentaduesimi e le dirette su Mediaset

Parma-Catania, venerdì 14 agosto ore 18. Tv: Canale 20

Cagliari-Arezzo, venerdì 14 agosto ore 18.30. Tv:Italia 1

Monza-Avellino, venerdì 14 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20

Fiorentina-Benevento, venerdì 14 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Catanzaro-Sudtirol, sabato 15 agosto ore 18. Tv: Canale 20

Udinese-Padova, sabato 15 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1

Venezia-Modena, sabato 15 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20

Torino-Carrarese, sabato 15 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Frosinone-Juve Stabia, domenica 16 agosto ore 18. Tv: Canale 20

Genoa-Ascoli, domenica 16 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1

Hellas Verona-Virtus Entella, domenica 16 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20

Lazio-Mantova, domenica 16 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Pisa-Empoli, lunedì 17 agosto ore 18. Tv: Canale 20

Sassuolo-Cesenza, lunedì 17 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1

Cremonese-Sampdoria, lunedì 17 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20

Palermo-Lecce, lunedì 17 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

L'Inter alza il trofeo della Coppa Italia 2026
L'Inter alza il trofeo della Coppa Italia 2026

Coppa Italia Frecciarossa, il tabellone completo

Dalle partite di questo weekend verranno fuori le squadre che si qualificheranno ai 16esimi di finale. Il tabellone del torneo è già definito con le big, le prime 8 squadre dell'ultimo campionato di Serie A, che entreranno in gioco a partire dagli ottavi di finale tra dicembre 2026 e gennaio 2027.

Da una parte, Inter, Bologna, Milan e Como; dall'altra Roma, Juventus, Atalanta e Napoli. Quindi possibile derby di Milano in semifinale, così come altri big match del calibro di Juventus-Napoli dall'altro lato.

Coppa Italia Frecciarossa, tutte le date del torneo

Queste le date della Coppa Italia, dal turno preliminare fino alla finale del 19 maggio 2027:

Turno preliminare: domenica 9 agosto 2026

Trentaduesimi: domenica 16 agosto 2026

Sedicesimi: mercoledì 2 settembre e martedì 15 settembre 2026

Ottavi di finale: mercoledì 2 dicembre, mercoledì 16 dicembre e mercoledì 13 gennaio 2027

Quarti di finale: mercoledì 3 febbraio e mercoledì 10 febbraio 2027

Semifinali: andata mercoledì 3 marzo 2027 e ritorno mercoledì 21 marzo 2027

Finale: mercoledì 19 maggio 2027

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