Torna in campo la Coppa Italia: il torneo, anche quest'anno in esclusiva assoluta sulle reti Mediaset, è pronto a ripartire dal 14 agosto, con i 32esimi di finale che si giocheranno nel lungo weekend di Ferragosto e si chiuderanno con le gare previste per il 17 agosto. In campo anche Lazio, Fiorentina, Torino e Udinese.
Parma-Catania, venerdì 14 agosto ore 18. Tv: Canale 20
Cagliari-Arezzo, venerdì 14 agosto ore 18.30. Tv:Italia 1
Monza-Avellino, venerdì 14 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20
Fiorentina-Benevento, venerdì 14 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1
Catanzaro-Sudtirol, sabato 15 agosto ore 18. Tv: Canale 20
Udinese-Padova, sabato 15 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1
Venezia-Modena, sabato 15 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20
Torino-Carrarese, sabato 15 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1
Frosinone-Juve Stabia, domenica 16 agosto ore 18. Tv: Canale 20
Genoa-Ascoli, domenica 16 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1
Hellas Verona-Virtus Entella, domenica 16 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20
Lazio-Mantova, domenica 16 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1
Pisa-Empoli, lunedì 17 agosto ore 18. Tv: Canale 20
Sassuolo-Cesenza, lunedì 17 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1
Cremonese-Sampdoria, lunedì 17 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20
Palermo-Lecce, lunedì 17 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1
Dalle partite di questo weekend verranno fuori le squadre che si qualificheranno ai 16esimi di finale. Il tabellone del torneo è già definito con le big, le prime 8 squadre dell'ultimo campionato di Serie A, che entreranno in gioco a partire dagli ottavi di finale tra dicembre 2026 e gennaio 2027.
Da una parte, Inter, Bologna, Milan e Como; dall'altra Roma, Juventus, Atalanta e Napoli. Quindi possibile derby di Milano in semifinale, così come altri big match del calibro di Juventus-Napoli dall'altro lato.
Queste le date della Coppa Italia, dal turno preliminare fino alla finale del 19 maggio 2027:
Turno preliminare: domenica 9 agosto 2026
Trentaduesimi: domenica 16 agosto 2026
Sedicesimi: mercoledì 2 settembre e martedì 15 settembre 2026
Ottavi di finale: mercoledì 2 dicembre, mercoledì 16 dicembre e mercoledì 13 gennaio 2027
Quarti di finale: mercoledì 3 febbraio e mercoledì 10 febbraio 2027
Semifinali: andata mercoledì 3 marzo 2027 e ritorno mercoledì 21 marzo 2027
Finale: mercoledì 19 maggio 2027