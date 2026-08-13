Torna in campo la Coppa Italia: il torneo, anche quest'anno in esclusiva assoluta sulle reti Mediaset, è pronto a ripartire dal 14 agosto, con i 32esimi di finale che si giocheranno nel lungo weekend di Ferragosto e si chiuderanno con le gare previste per il 17 agosto. In campo anche Lazio, Fiorentina, Torino e Udinese.

Coppa Italia Frecciarossa 2026/27, il calendario dei trentaduesimi e le dirette su Mediaset

Parma-Catania, venerdì 14 agosto ore 18. Tv: Canale 20

Cagliari-Arezzo, venerdì 14 agosto ore 18.30. Tv:Italia 1

Monza-Avellino, venerdì 14 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20

Fiorentina-Benevento, venerdì 14 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Catanzaro-Sudtirol, sabato 15 agosto ore 18. Tv: Canale 20

Udinese-Padova, sabato 15 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1

Venezia-Modena, sabato 15 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20

Torino-Carrarese, sabato 15 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Frosinone-Juve Stabia, domenica 16 agosto ore 18. Tv: Canale 20

Genoa-Ascoli, domenica 16 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1

Hellas Verona-Virtus Entella, domenica 16 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20

Lazio-Mantova, domenica 16 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Pisa-Empoli, lunedì 17 agosto ore 18. Tv: Canale 20

Sassuolo-Cesenza, lunedì 17 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1

Cremonese-Sampdoria, lunedì 17 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20

Palermo-Lecce, lunedì 17 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1