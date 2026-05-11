Mercoledì 13 maggio alle 21, allo stadio Olimpico di Roma, si gioca la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Dopo un percorso non privo di fatiche, le due squadre giungono all'atto conclusivo della competizione, per contendersi l'ambito trofeo seguito in esclusiva dalle reti Mediaset.



I biancocelesti puntano alla vittoria per dare la svolta decisiva a una stagione altalenante, che però ha trovato continuità nella Coppa Italia. I ragazzi di Maurizio Sarri hanno superato di misura il Milan agli ottavi di finale, per poi sorridere ai calci di rigore prima contro il Bologna e in semifinale contro l'Atalanta.

Per l'ultimo passo servirà una prova di carattere ben diversa da quella mostrata sabato in campionato proprio contro l'Inter, con i nerazzurri che si sono imposti con un netto 3-0.



La squadra allenata da Cristian Chivu ha già dato il via ai festeggiamenti per la vittoria del campionato e all'Olimpico proverà ad agguantare il secondo titolo della stagione. In Coppa Italia, i nerazzurri hanno incontrato il Venezia e il Torino prima del doppio confronto con il Como.



Per scoprire chi riuscirà ad alzare il trofeo, l'appuntamento con Lazio-Inter è fissato per mercoledì 13 maggio alle 21, su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Lazio-Inter, le probabili formazioni