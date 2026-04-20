Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset che anche per le prossime due stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della Coppa Italia . Tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.it..
Martedì 21 e mercoledì 22 aprile torna la competizione nazionale con il ritorno delle semifinali. Le due sfide saranno visibili in esclusiva in chiaro su Canale 5 e Italia 1, oltre che streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it.
Martedì 21 aprile, su Canale 5, in diretta dallo stadio San Siro di Milano dalle ore 21.00 andrà in scena Inter-Como. L’andata è terminata 0-0. Il prepartita della sfida, a partire dalle ore 20.40, sarà visibile in diretta su Canale 5, oltre che in streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Mercoledì 22 aprile, su Italia 1, in diretta dalle ore 21.00, dalla New Balance Arena di Bergamo sarà invece la volta di Atalanta-Lazio. L’andata è terminata 2-2. Il prepartita della sfida, a partire dalle ore 20.30, sarà visibile in diretta su Italia 1, oltre che in streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.
I post-partita live di tutte le sfide di Coppa Italia, sempre condotti da Monica Bertini, saranno visibili su Canale 5 e Italia 1, in diretta streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.
I nerazzurri, con il 21esimo scudetto cucito praticamente sul petto, puntano al Double e devono affrontare per la seconda volta in pochi giorni il Como di Fabregas, già rimontato in campionato con una entusiasmante rimonta. Nerazzurri praticamente in formazione tipo, a eccezione di Lautaro e Bastoni, sostituiti da Acerbi e Pio Esposito. Il Como, che quest'anno con le milanesi ha subito 12 gol in quattro partite in campionato, ha l'ultima possibilità per mettere la ciliegina di una finale in una stagione che potrebbe diventare la migliore della sua storia.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, P. Esposito. All. Chivu
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
Di seguito, il dettaglio del programma delle semifinali:
MARTEDÌ 21 APRILE
Inter-Como, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5
Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin
Inviato: Angiolo Radice
A seguire, su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini e con Giampaolo Pazzini, Andrea Ranocchia, Christian Panucci, Federica Zille e Graziano Cesari.
MERCOLEDÌ 22 APRILE
Atalanta-Lazio, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1
Telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi
Inviata: Monica Vanali
A seguire, su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini e con Alessio Tacchinardi, Giampaolo Pazzini, Massimo Mauro, Mino Taveri ed Emidio Morganti.