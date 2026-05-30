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Be My Sunshine

SERIE TV31 maggio 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni dell'1 giugno

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da lunedì 1 giugno su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da lunedì 1 giugno

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede l'1 giugno

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my Sunshine
Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my Sunshine

Durante l’evento dello stilista Lodos, Haziran, Poyraz e gli altri riescono a smascherare definitivamente Doygun.

Vengono così rivelate pubblicamente le sue vere intenzioni e quelle dell’azienda: Doygun vuole trasformare l’isola in un centro turistico a discapito dell’ambiente e della natura.

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