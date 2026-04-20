Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset che anche per le prossime due stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della Coppa Italia . Tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.it..
Martedì 21 e mercoledì 22 aprile torna la competizione nazionale con il ritorno delle semifinali. Le due sfide saranno visibili in esclusiva in chiaro su Canale 5 e Italia 1, oltre che streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it.
Martedì 21 aprile, su Canale 5, in diretta dallo stadio San Siro di Milano dalle ore 21.00 andrà in scena Inter-Como. L’andata è terminata 0-0. Il prepartita della sfida, a partire dalle ore 20.40, sarà visibile in diretta su Canale 5, oltre che in streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Mercoledì 22 aprile, su Italia 1, in diretta dalle ore 21.00, dalla New Balance Arena di Bergamo sarà invece la volta di Atalanta-Lazio. L’andata è terminata 2-2. Il prepartita della sfida, a partire dalle ore 20.30, sarà visibile in diretta su Italia 1, oltre che in streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.
I post-partita live di tutte le sfide di Coppa Italia, sempre condotti da Monica Bertini, saranno visibili su Canale 5 e Italia 1, in diretta streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Dopo il pareggio dell'andata, la squadra bergamasca cerca la quarta finale in 8 anni, oltre a questo, i nerazzurri sono motivati dal posto europeo concesso alla vincitrice dell'edizione. Per questo, Palladino cerca la vittoria con i suoi uomini migliori: Scamacca sarà il riferimento davanti a De Ketelaere e Zalewski. Dall'altra parte, c'è una Lazio che quest'anno ha saputo sorprendere, nonostante gli alti e bassi, l'ultima vittoria in casa del Napoli ne è la prova.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Maurizio Sarri.
Di seguito, il dettaglio del programma delle semifinali:
MARTEDÌ 21 APRILE
Inter-Como, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5
Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin
Inviato: Angiolo Radice
A seguire, su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini e con Giampaolo Pazzini, Andrea Ranocchia, Christian Panucci, Federica Zille e Graziano Cesari.
MERCOLEDÌ 22 APRILE
Atalanta-Lazio, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1
Telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi
Inviata: Monica Vanali
A seguire, su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini e con Alessio Tacchinardi, Giampaolo Pazzini, Massimo Mauro, Mino Taveri ed Emidio Morganti.