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Coppa Italia

CALCIO20 aprile 2026

Coppa Italia, come vedere Atalanta-Lazio

Mercoledì 22 aprile, alle ore 21, l'andata della semifinale tra la squadra allenata da Sarri e i ragazzi di Palladino: appuntamento gratuito in chiaro sulle reti Mediaset e in streaming
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Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset che anche per le prossime due stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della Coppa Italia . Tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.it..

Martedì 21 e mercoledì 22 aprile torna la competizione nazionale con il ritorno delle semifinali. Le due sfide saranno visibili in esclusiva in chiaro su Canale 5 e Italia 1, oltre che streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it.

Martedì 21 aprile, su Canale 5, in diretta dallo stadio San Siro di Milano dalle ore 21.00 andrà in scena Inter-Como. L’andata è terminata 0-0. Il prepartita della sfida, a partire dalle ore 20.40, sarà visibile in diretta su Canale 5, oltre che in streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Mercoledì 22 aprile, su Italia 1, in diretta dalle ore 21.00, dalla New Balance Arena di Bergamo sarà invece la volta di Atalanta-Lazio. L’andata è terminata 2-2. Il prepartita della sfida, a partire dalle ore 20.30, sarà visibile in diretta su Italia 1, oltre che in streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

I post-partita live di tutte le sfide di Coppa Italia, sempre condotti da Monica Bertini, saranno visibili su Canale 5 e Italia 1, in diretta streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Atalanta-Lazio, le probabili formazioni

Dopo il pareggio dell'andata, la squadra bergamasca cerca la quarta finale in 8 anni, oltre a questo, i nerazzurri sono motivati dal posto europeo concesso alla vincitrice dell'edizione. Per questo, Palladino cerca la vittoria con i suoi uomini migliori: Scamacca sarà il riferimento davanti a De Ketelaere e Zalewski. Dall'altra parte, c'è una Lazio che quest'anno ha saputo sorprendere, nonostante gli alti e bassi, l'ultima vittoria in casa del Napoli ne è la prova.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Maurizio Sarri.

Coppa Italia, il programma delle semifinali

Di seguito, il dettaglio del programma delle semifinali:

MARTEDÌ 21 APRILE

Inter-Como, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Inviato: Angiolo Radice

A seguire, su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini e con Giampaolo Pazzini, Andrea Ranocchia, Christian Panucci, Federica Zille e Graziano Cesari.

MERCOLEDÌ 22 APRILE

Atalanta-Lazio, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

Inviata: Monica Vanali

A seguire, su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini e con Alessio Tacchinardi, Giampaolo Pazzini, Massimo Mauro, Mino Taveri ed Emidio Morganti.

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