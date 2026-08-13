Ore 11, Milo Infante debutta su Rete 4 dal 24 agosto

Lunedì 24 agosto Milo Infante inaugura la sua nuova avventura televisiva a Mediaset . Il giornalista conduce Ore 11 , striscia quotidiana di attualità e cronaca in onda su Rete 4 dalle 11, dal lunedì al venerdì. Nel promo, Infante chiarisce subito la linea editoriale del programma: "Per fare le scelte giuste, mai come in questo momento, è importante essere informati in tempo reale di quello che accade nel nostro Paese e nel resto del mondo". E conclude: "La cronaca non giudica, racconta".

Ma il 24 agosto non segna soltanto il debutto mattutino. Nella stessa giornata Infante si presenta anche al pubblico di Canale 5 con Verità Nascoste – Il Diario, in onda alle 16:45, mentre, dal 1° settembre, il conduttore guida Verità Nascoste in prima serata su Rete 4.

Lo scorso giugno, all'annuncio del passaggio, Infante aveva dichiarato: "Mediaset per me è un punto di arrivo. Ringrazio Pier Silvio Berlusconi per la fiducia e per l'opportunità di entrare a far parte di una realtà che rappresenta da sempre un punto di riferimento per la televisione italiana. Affronto questa sfida con entusiasmo, curiosità e con la voglia di mettere la mia esperienza al servizio di nuovi progetti e nuove idee".

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