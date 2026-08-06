L'offerta informativa di Mediaset si arricchisce con l'arrivo di Milo Infante e ben tre appuntamenti distribuiti tra Rete 4 e Canale 5. Il debutto è fissato per lunedì 24 agosto.

La prima novità è Ore 11, la striscia quotidiana in onda su Rete 4 dalle 11:00, dal lunedì al venerdì. Sempre a partire dal 24 agosto, il conduttore sarà protagonista anche nel pomeriggio di Canale 5 con Verità Nascoste – Il Diario, in onda alle 16:45.

Il terzo appuntamento è Verità Nascoste in prima serata su Rete 4, al via da martedì 1° settembre alle 21:30.

Lo scorso giugno, Infante aveva dichiarato: "Mediaset per me è un punto di arrivo. Ringrazio Pier Silvio Berlusconi per la fiducia e per l'opportunità di entrare a far parte di una realtà che rappresenta da sempre un punto di riferimento per la televisione italiana. Affronto questa sfida con entusiasmo, curiosità e con la voglia di mettere la mia esperienza al servizio di nuovi progetti e nuove idee".

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