La Ruota della Fortuna, una puntata speciale per festeggiare il 70esimo compleanno di Gerry Scotti

Venerdì 7 agosto, La Ruota della Fortuna celebra il 70esimo compleanno di Gerry Scotti con una puntata speciale, interamente dedicata al conduttore del game show.

Per l'occasione, le frasi da indovinare dei tabelloni ripercorreranno la sua storia e i momenti più significativi della sua straordinaria carriera televisiva. E a sfidarsi, dietro la mitica Ruota, ci saranno tre Campioni che hanno fatto la storia di altrettanti quiz memorabili condotti da Gerry Scotti negli anni: Ferdinando Sallustio da Passaparola, Enrico Remigio da Chi vuol essere milionario, e Nicolò Scalfi da Caduta Libera.