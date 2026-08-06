La Ruota della Fortuna, una puntata speciale per festeggiare il 70esimo compleanno di Gerry Scotti

Venerdì 7 agosto, La Ruota della Fortuna celebra il 70esimo compleanno di Gerry Scotti con una puntata speciale, interamente dedicata al conduttore del game show.
Per l'occasione, le frasi da indovinare dei tabelloni ripercorreranno la sua storia e i momenti più significativi della sua straordinaria carriera televisiva. E a sfidarsi, dietro la mitica Ruota, ci saranno tre Campioni che hanno fatto la storia di altrettanti quiz memorabili condotti da Gerry Scotti negli anni: Ferdinando Sallustio da Passaparola, Enrico Remigio da Chi vuol essere milionario, e Nicolò Scalfi da Caduta Libera.
Aneddoti, curiosità, ricordi e grandi sorprese accompagneranno una puntata-evento dedicata a uno dei volti più amati della televisione italiana, che da 43 anni entra nelle case degli italiani con il suo stile inimitabile.
Immancabile la presenza di Samira Lui e la musica dei Fortuna Five per un appuntamento che vuole celebrare Gerry Scotti, che oltre a essere un protagonista indiscusso dell'intrattenimento televisivo italiano è il mattatore del game show fenomeno di quest'anno.
L'appuntamento con il game show è tutti i giorni alle 20:35 su Canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti e la partecipazione di Samira Lui. Le puntate sono disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.
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