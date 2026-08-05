Durante la puntata di martedì 4 agosto 2026 de La Ruota della Fortuna, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, Emanuele, alla sua seconda Ruota delle Meraviglie, accumula un montepremi di 138.100 euro.
Emanuele, chimico di Buja, in provincia di Udine, diventa campione nella puntata di lunedì 3 agosto battendo Erminia, dopo una scalata che in tre puntate l'ha portata a vincere 176.900 euro.
La sua prima Ruota delle Meraviglie non è particolarmente fortunata e riesce a portare a casa solo il premio partita di 12mila euro.
Il 4 agosto Emanuele si conferma campione e, questa volta, dentro la busta verde trova 100mila euro che, sommandoli a quanto accumulato in puntata e le sera precedente, arriva a conquistare un montepremi finale di 138.100 euro.
Riuscirà Emanuele ad alzare il montepremi complessivo? La risposta è nella puntata de La Ruota della Fortuna in onda mercoledì 5 agosto su Canale 5.
L'appuntamento con il game show è tutti i giorni alle 20:35 su Canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti e la partecipazione di Samira Lui. Le puntate sono disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.
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