Il 4 agosto Emanuele si conferma campione e, questa volta, dentro la busta verde trova 100mila euro che, sommandoli a quanto accumulato in puntata e le sera precedente, arriva a conquistare un montepremi finale di 138.100 euro .

La sua prima Ruota delle Meraviglie non è particolarmente fortunata e riesce a portare a casa solo il premio partita di 12mila euro.

Dove vedere La Ruota della Fortuna in streaming

L'appuntamento con il game show è tutti i giorni alle 20:35 su Canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti e la partecipazione di Samira Lui. Le puntate sono disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

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