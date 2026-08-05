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La ruota della fortuna

LA VINCITA05 agosto 2026

La Ruota della Fortuna, il campione Emanuele vince più 138mila euro

Nella puntata di martedì 4 agosto 2026, il concorrente arriva ad accumulare un montepremi complessivo di oltre 138mila euro
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Durante la puntata di martedì 4 agosto 2026 de La Ruota della Fortuna, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, Emanuele, alla sua seconda Ruota delle Meraviglie, accumula un montepremi di 138.100 euro.

La Ruota della Fortuna, il campione Emanuele

Emanuele, chimico di Buja, in provincia di Udine, diventa campione nella puntata di lunedì 3 agosto battendo Erminia, dopo una scalata che in tre puntate l'ha portata a vincere 176.900 euro.

La sua prima Ruota delle Meraviglie non è particolarmente fortunata e riesce a portare a casa solo il premio partita di 12mila euro.

Il 4 agosto Emanuele si conferma campione e, questa volta, dentro la busta verde trova 100mila euro che, sommandoli a quanto accumulato in puntata e le sera precedente, arriva a conquistare un montepremi finale di 138.100 euro.

Riuscirà Emanuele ad alzare il montepremi complessivo? La risposta è nella puntata de La Ruota della Fortuna in onda mercoledì 5 agosto su Canale 5.

Il campione Emanuele con la fidanzata Jessica dopo aver vinto a La Ruota della Fortuna
Il campione Emanuele con la fidanzata Jessica dopo aver vinto a La Ruota della Fortuna

Dove vedere La Ruota della Fortuna in streaming

L'appuntamento con il game show è tutti i giorni alle 20:35 su Canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti e la partecipazione di Samira Lui. Le puntate sono disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

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