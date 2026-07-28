Durante la puntata di lunedì 27 luglio 2026 de La Ruota della Fortuna, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti Alessia vince quasi 125.000 euro.

La Ruota della Fortuna, la nuova campionessa

Serata ricca di emozioni a La Ruota della Fortuna, dove la campionessa Alessia, fisioterapista di Adelfia, in provincia di Bari, ha conquistato il pubblico con una prova brillante. Accompagnata in studio dal papà Rocco, la concorrente è arrivata a La Ruota delle Meraviglie dopo aver accumulato un montepremi di 24.800 euro, anche grazie ai risultati ottenuti dagli altri giocatori.



Il Triplete, la manche finale ha regalato grandi emozioni. Il titolo della prova era "Corso" e Alessia è riuscita ad indovinare due risposte su tre, aggiudicandosi così una vittoria che ha fatto esplodere lo studio in un lungo applauso.



Gerry Scotti ha salutato il pubblico sottolineando la commozione in studio: "Lasciamoli piangere, è il bello del nostro gioco".