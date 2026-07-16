Nella puntata di mercoledì 15 luglio 2026 de La Ruota della Fortuna , Federica torna in studio da campionessa e difende il titolo nel programma condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Scopriamo quanto ha vinto.

Federica apre scoprendo le prime lettere, Monica consuma il proprio turno senza chiudere, poi Cristian risolve la manche, che si chiude con Cristian a 4mila euro e Federica a zero, ma nella parte conclusiva la campionessa recupera e arriva al gioco finale con 9.600 euro.

Il tabellone più combattuto è quello musicale : la soluzione è " Un'estate al mare " di Giuni Russo, brano firmato da Franco Battiato con Giusto Pio.

A contendersi il titolo sono Federica, la campionessa in carica, Cristian e Monica. A spuntarla è ancora Federica, che batte gli sfidanti e resta campionessa.

Alla Ruota delle Meraviglie, il gioco che vale fino a 200mila euro, il tema è "Marco". Tra i premi nascosti nelle buste ci sono anche due biciclette elettriche. Federica risolve il primo tabellone con il significato del nome, devoto a Marte, e il terzo con il mercante viaggiatore Marco Polo, mentre sul secondo sbaglia e risponde elettricista invece di evangelista.

Le tre buste sono quindi tutte rosse: quella centrale contiene 10mila euro, la numero tre ne contiene 5mila, la numero uno, scelta dalla concorrente, vale 100 euro. La vincita totale accumulata è quindi di 37.100 euro.

Dove vedere La Ruota della Fortuna in streaming

L'appuntamento con il game show è tutti i giorni alle 20:35 su Canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti. Le puntate sono disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

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