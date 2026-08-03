Durante la puntata di domenica 2 agosto 2026 de La Ruota della Fortuna, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, Erminia, alla sua terza Ruota delle Meraviglie, accumula un montepremi di 176.900 euro.
Erminia, responsabile di sicurezza nei luoghi di lavoro, diventa campionessa nella puntata di venerdì 31 luglio. La concorrente di Montesilvano, in provincia di Pescara, fa faville già alla sua prima Ruota delle Meraviglie, quando riesce a trovare la busta contenente 100mila euro.
La scalata di Erminia non si ferma qui: i 100mila euro si trovano nuovamente tra le sue mani anche sabato 1 agosto, ma questa volta non riesce a vincerli.
La concorrente si conferma campionessa per la terza volta anche domenica 2 agosto, quando alla Ruota delle meraviglie vince 15mila euro. Sommando tutte le vincite e i premi partita, Erminia riesce ad accumulare un totale di 176.900 euro.
Riuscirà ad alzare il montepremi complessivo? La risposta è nella puntata de La Ruota della Fortuna in onda lunedì 3 agosto su Canale 5.
L'appuntamento con il game show è tutti i giorni alle 20:35 su Canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti e la partecipazione di Samira Lui. Le puntate sono disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.
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