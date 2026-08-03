Dove vedere La Ruota della Fortuna in streaming

L'appuntamento con il game show è tutti i giorni alle 20:35 su Canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti e la partecipazione di Samira Lui. Le puntate sono disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

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