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La ruota della fortuna

LA VINCITA15 luglio 2026

La Ruota della Fortuna, Federica è la nuova campionessa della puntata di martedì 14 luglio 2026

A La Ruota della Fortuna, nella puntata di martedì 14 luglio 2026, Federica da Roma chiude la Ruota delle Meraviglie con mille euro, per un totale di 27.500 euro
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Durante la puntata di martedì 14 luglio 2026 de La Ruota della Fortuna, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti festeggia il primo anno di programmazione e riporta in studio lo stacchetto della prima puntata, con Samira Lui che lo balla di nuovo insieme al conduttore.

Scopriamo quanto ha vinto la campionessa della puntata.

La Ruota della Fortuna, chi vince la puntata del 14 luglio 2026

Federica è la campionessa de La Ruota della Fortuna
Federica è la campionessa de La Ruota della Fortuna

Il nuovo titolo di campionessa va a Federica, laureata in cerca di lavoro residente a Roma che ha portato con sé il fidanzato Simone. La concorrente è riuscita a battere Andrea e Romina.

La Ruota della Fortuna, cos'è successo nell'ultima puntata

La manche dei Piatti estivi è dedicata all'impepata di cozze, mentre il tabellone del tormentone estivo ha la definizione "The Summer Is Crazy", brano del 1996: Federica lo risolve con "L'energia dell'estate con un pizzico di follia". La nuova campionessa arriva alla Ruota della Meraviglie con un montepremi di 26.500 euro.

La Ruota della Fortuna, quanto ha vinto Federica

Da campionessa di serata Federica affronta la Ruota delle Meraviglie, il gioco finale che mette in palio fino a 200mila euro. Il tema è "Fisico": la concorrente risolve due dei tre tabelloni, chiudendo il secondo con "Ci vuole un fisico bestiale" di Luca Carboni e il terzo con "Il premio Nobel Giorgio Parisi", mentre una definizione resta senza risposta e fa uscire di gioco la busta rossa, che vale 5mila euro.

Restano in ballo la busta numero uno e la numero tre. Federica sceglie la tre insieme a Simone e ci trova 10mila euro, che porterebbero il totale a 36.500 euro, ma decide di cambiare e nella busta numero uno trova mille euro. La vincita finale è quindi di mille euro e il montepremi complessivo della serata si ferma a 27.500 euro.

Dove vedere La Ruota della Fortuna in streaming

L'appuntamento con il game show è tutti i giorni alle 20:35 su Canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti. Le puntate sono disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

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