Durante la puntata di martedì 14 luglio 2026 de La Ruota della Fortuna, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti festeggia il primo anno di programmazione e riporta in studio lo stacchetto della prima puntata, con Samira Lui che lo balla di nuovo insieme al conduttore.
Scopriamo quanto ha vinto la campionessa della puntata.
Il nuovo titolo di campionessa va a Federica, laureata in cerca di lavoro residente a Roma che ha portato con sé il fidanzato Simone. La concorrente è riuscita a battere Andrea e Romina.
La manche dei Piatti estivi è dedicata all'impepata di cozze, mentre il tabellone del tormentone estivo ha la definizione "The Summer Is Crazy", brano del 1996: Federica lo risolve con "L'energia dell'estate con un pizzico di follia". La nuova campionessa arriva alla Ruota della Meraviglie con un montepremi di 26.500 euro.
Da campionessa di serata Federica affronta la Ruota delle Meraviglie, il gioco finale che mette in palio fino a 200mila euro. Il tema è "Fisico": la concorrente risolve due dei tre tabelloni, chiudendo il secondo con "Ci vuole un fisico bestiale" di Luca Carboni e il terzo con "Il premio Nobel Giorgio Parisi", mentre una definizione resta senza risposta e fa uscire di gioco la busta rossa, che vale 5mila euro.
Restano in ballo la busta numero uno e la numero tre. Federica sceglie la tre insieme a Simone e ci trova 10mila euro, che porterebbero il totale a 36.500 euro, ma decide di cambiare e nella busta numero uno trova mille euro. La vincita finale è quindi di mille euro e il montepremi complessivo della serata si ferma a 27.500 euro.
L'appuntamento con il game show è tutti i giorni alle 20:35 su Canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti. Le puntate sono disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.
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