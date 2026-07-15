La manche dei Piatti estivi è dedicata all' impepata di cozze , mentre il tabellone del tormentone estivo ha la definizione " The Summer Is Crazy ", brano del 1996: Federica lo risolve con "L'energia dell'estate con un pizzico di follia". La nuova campionessa arriva alla Ruota della Meraviglie con un montepremi di 26.500 euro.

Il nuovo titolo di campionessa va a Federica , laureata in cerca di lavoro residente a Roma che ha portato con sé il fidanzato Simone. La concorrente è riuscita a battere Andrea e Romina.

Da campionessa di serata Federica affronta la Ruota delle Meraviglie, il gioco finale che mette in palio fino a 200mila euro. Il tema è "Fisico": la concorrente risolve due dei tre tabelloni, chiudendo il secondo con "Ci vuole un fisico bestiale" di Luca Carboni e il terzo con "Il premio Nobel Giorgio Parisi", mentre una definizione resta senza risposta e fa uscire di gioco la busta rossa, che vale 5mila euro.

Restano in ballo la busta numero uno e la numero tre. Federica sceglie la tre insieme a Simone e ci trova 10mila euro, che porterebbero il totale a 36.500 euro, ma decide di cambiare e nella busta numero uno trova mille euro. La vincita finale è quindi di mille euro e il montepremi complessivo della serata si ferma a 27.500 euro.

Dove vedere La Ruota della Fortuna in streaming

L'appuntamento con il game show è tutti i giorni alle 20:35 su Canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti. Le puntate sono disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

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