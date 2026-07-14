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La ruota della fortuna

Lo scatto14 luglio 2026

Gerry Scotti festeggia un anno a La Ruota della Fortuna: "Grazie ai telespettatori e a tutti quelli che lavorano con me"

Gerry Scotti condivide sui social i ringraziamenti per il suo primo anno di successi a La Ruota della Fortuna
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La Ruota della Fortuna
La Ruota della Fortuna

"14 luglio 2025 - 14 luglio 2026, un anno di Ruota access". Questa la scritta che compare nello scatto condiviso da Gerry Scotti sui social per festeggiare i successi dell'ultimo anno de La Ruota della Fortuna su Canale 5.

"Grazie ai telespettatori e a tutti quelli che lavorano con me", scrive il conduttore - insieme a un cuore rosso - a corredo della foto che lo ritrae insieme a Samira Lui e alla numerosa squadra che lavora al programma. "Un anno di tanto amore in una grande famiglia. Grazie a voi tutti", sono le parole scritte da Samira in una storia Instagram.

La Ruota della Fortuna è prodotta da RTI in collaborazione con Endemol Shine Italy ed è la versione italiana del format americano Wheel of Fortune di Sony Pictures Television, una società di Sony Pictures Entertainment, distribuito da Paramount Global Content Distribution, insieme ai diritti del format.

Dove vedere La Ruota della Fortuna in streaming

L'appuntamento con La Ruota della Fortuna è tutte le sere alle 20:35 su Canale 5 con Gerry Scotti. Le puntate sono disponibili in streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

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