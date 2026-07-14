"14 luglio 2025 - 14 luglio 2026, un anno di Ruota access". Questa la scritta che compare nello scatto condiviso da Gerry Scotti sui social per festeggiare i successi dell'ultimo anno de La Ruota della Fortuna su Canale 5.

"Grazie ai telespettatori e a tutti quelli che lavorano con me", scrive il conduttore - insieme a un cuore rosso - a corredo della foto che lo ritrae insieme a Samira Lui e alla numerosa squadra che lavora al programma. "Un anno di tanto amore in una grande famiglia. Grazie a voi tutti", sono le parole scritte da Samira in una storia Instagram.