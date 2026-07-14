"14 luglio 2025 - 14 luglio 2026, un anno di Ruota access". Questa la scritta che compare nello scatto condiviso da Gerry Scotti sui social per festeggiare i successi dell'ultimo anno de La Ruota della Fortuna su Canale 5.
"Grazie ai telespettatori e a tutti quelli che lavorano con me", scrive il conduttore - insieme a un cuore rosso - a corredo della foto che lo ritrae insieme a Samira Lui e alla numerosa squadra che lavora al programma. "Un anno di tanto amore in una grande famiglia. Grazie a voi tutti", sono le parole scritte da Samira in una storia Instagram.
La Ruota della Fortuna è prodotta da RTI in collaborazione con Endemol Shine Italy ed è la versione italiana del format americano Wheel of Fortune di Sony Pictures Television, una società di Sony Pictures Entertainment, distribuito da Paramount Global Content Distribution, insieme ai diritti del format.
L'appuntamento con La Ruota della Fortuna è tutte le sere alle 20:35 su Canale 5 con Gerry Scotti. Le puntate sono disponibili in streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.
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