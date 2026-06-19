Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire gli ultimi spostamenti delle sorelle Alisya e Sarah, che si sarebbero allontanate da una casa famiglia di Civitella Alfedena, in Abruzzo, dove vivevano da due anni.

Su un sentiero è stato trovato un fermaglio rosa che potrebbe appartenere alla più piccola delle due sorelle. Le ricerche sui sentieri di montagna hanno dato esito negativo. Nella giornata del 19 giugno, i sommozzatori di Ancona si sono concentrati sul lago di Barrea.

A Dentro la notizia, parla uno dei pastori che conosce molto bene le zone circostanti: "Hanno cercato anche nella mia casa. Sono entrati qui, io gli ho fatto vedere tutto. Anche il magazzino. Io non ho mai visto in questa zona le sorelline".