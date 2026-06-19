Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire gli ultimi spostamenti delle sorelle Alisya e Sarah, che si sarebbero allontanate da una casa famiglia di Civitella Alfedena, in Abruzzo, dove vivevano da due anni.
Su un sentiero è stato trovato un fermaglio rosa che potrebbe appartenere alla più piccola delle due sorelle. Le ricerche sui sentieri di montagna hanno dato esito negativo. Nella giornata del 19 giugno, i sommozzatori di Ancona si sono concentrati sul lago di Barrea.
A Dentro la notizia, parla uno dei pastori che conosce molto bene le zone circostanti: "Hanno cercato anche nella mia casa. Sono entrati qui, io gli ho fatto vedere tutto. Anche il magazzino. Io non ho mai visto in questa zona le sorelline".
"Credo di aver visto la più piccola delle due sorelle una volta vicino al pullman della scuola. Io ero in macchina. Hanno girato tutto il bosco fino alla Camosciara e non hanno trovato nulla", aggiunge l'uomo.
La Procura di Sulmona starebbe indagando per sottrazione di minori, ipotizzando che qualcuno possa aver aiutato le sorelle scomparse a lasciare la struttura.
Le indagini si sarebbero estese anche a Minturno, paese d'origine delle due sorelle, dove i Carabinieri avrebbero perquisito le abitazioni di entrambi i genitori senza trovare elementi utili.
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