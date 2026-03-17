Ibiza Altea, 26 anni, è nata ad Atlanta, in America, il 17.06.99 ma è cresciuta in Italia. Figlia di Priscilla, vocalist americana a Ibiza, e di Angelo, ex parlamentare di origini sarde, ha vissuto a Vicenza, per poi trasferirsi a Milano, dove attualmente è modella e attrice. Per Ibiza questo mix di culture è un dono, “una doppia anima che mi ha insegnato a guardare la vita con occhi curiosi”.

Mamma di un bimbo di 6 anni, il suo compagno è venuto a mancare in un incidente d'auto quando il piccolo aveva solo 6 mesi, nonostante la giovane età ha già dimostrato carattere e forza. Nel 2025, ha partecipato al reality Netflix To hot too handle, da cui è nata una relazione durata diversi mesi, ma quell'amore oggi sembra essere finito e la storia conclusa.

