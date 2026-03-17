Lucia Ilardo, 28 anni è nata a Torre del Greco (NA) il 14.10.1997, ma è vissuta a Vignola, in provincia di Modena.

Lucia lavora come consulente amministrativa in un'agenzia di marketing e comunicazione e studia per diventare speaker radiofonica. Fidanzata con Rosario, ha voluto mettere alla prova la loro relazione a distanza partecipando a Temptation Island, ma, nonostante avessero concluso il percorso nel programma salvando il loro rapporto e uscendone ancora come coppia, la storia si è poi chiusa dopo la fine della trasmissione.

