Nella corso della puntata del 24 marzo del Grande Fratello Vip , Ibiza Altea non riesce a trattenere le lacrime nel parlare della sua famiglia. "È la mia forza ogni giorno, siamo io e lui contro tutto il mondo - dice commossa la concorrente riferendosi al figlio Angel Gabriel - Mi manca tantissimo il suo profumo, i suoi occhi, le sue mani, la sua voce, mi manca tantissimo. Rifarei tutto un milione di volte. Il suo papà è un angelo, che sta dentro di me, dentro di noi . Angel Gabriel è il mio portatore di pace, lui è come se sapesse tutto ma non mi facesse pesare mai niente" La concorrente del GF Vip riceve due sorprese nell'arco della serata: una lettera della nonna paterna del piccolo Angel Gabriel e un video messaggio del figlio.

Ibiza Altea

Durante la prima settimana del Grande Fratello Vip 2026, Ibiza Altea aveva parlato della tragica scomparsa del compagno, morto quando il figlio della coppia aveva solo 6 mesi. La modella aveva spiegato che la loro storia si è interrotta quando aveva scoperto di essere incinta: "Quando l'ha saputo, per lui era presto, è andato sotto shock, ma io ero decisa e lo volevo tenere. L'ho detto subito ai miei genitori e mi hanno supportata. Ho continuato per la mia strada". I due si erano poi riavvicinati verso la fine della gravidanza, ma il rapporto è durato poco. "Lui è morto quando mio figlio aveva 6 mesi in un incidente in macchina dopo la discoteca", aveva confidato Ibiza Altea a Lucia Ilardo.

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