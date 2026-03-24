Nella corso della puntata del 24 marzo del Grande Fratello Vip, Ibiza Altea non riesce a trattenere le lacrime nel parlare della sua famiglia. "È la mia forza ogni giorno, siamo io e lui contro tutto il mondo - dice commossa la concorrente riferendosi al figlio Angel Gabriel - Mi manca tantissimo il suo profumo, i suoi occhi, le sue mani, la sua voce, mi manca tantissimo. Rifarei tutto un milione di volte. Il suo papà è un angelo, che sta dentro di me, dentro di noi. Angel Gabriel è il mio portatore di pace, lui è come se sapesse tutto ma non mi facesse pesare mai niente" La concorrente del GF Vip riceve due sorprese nell'arco della serata: una lettera della nonna paterna del piccolo Angel Gabriel e un video messaggio del figlio.
Durante la prima settimana del Grande Fratello Vip 2026, Ibiza Altea aveva parlato della tragica scomparsa del compagno, morto quando il figlio della coppia aveva solo 6 mesi. La modella aveva spiegato che la loro storia si è interrotta quando aveva scoperto di essere incinta: "Quando l'ha saputo, per lui era presto, è andato sotto shock, ma io ero decisa e lo volevo tenere. L'ho detto subito ai miei genitori e mi hanno supportata. Ho continuato per la mia strada". I due si erano poi riavvicinati verso la fine della gravidanza, ma il rapporto è durato poco. "Lui è morto quando mio figlio aveva 6 mesi in un incidente in macchina dopo la discoteca", aveva confidato Ibiza Altea a Lucia Ilardo.