Al Grande Fratello Vip, Antonella Elia si commuove nella Mystery Room raccontando la fine della sua storia d'amore con Pietro delle Piane dopo che la discussione si era accesa sul like che l'uomo ha lasciato ad Adriana Volpe.
Durante il confronto con Adriana, Antonella aveva dichiarato: "Mi ha dato fastidio che le abbia fatto gli auguri". Adriana aveva raccontato: "Pietro è stato l'unico che è riuscito a tirare fuori il meglio di lei", rivelando che l'uomo l'avrebbe chiamata per chiederle dei consigli.
Antonella va quindi in Mystery dove, commossa, si apre sulla sua solitudine: "Mi sento sola. A parte gli amici, non ho tutti questi punti di riferimento. Il destino ha voluto che io vivessi in questo deserto. Ci sono abituata fin da piccola, sembra incolmabile, però se ti impegni riesci. Non amo molto me stessa".
Sulla storia con Pietro delle Piane, la showgirl spiega: "La mia decisione di troncare è stata motivata e purtroppo mi vengono solo in mente le cose brutte. Ho questo difetto, non riesco a ricordare le cose belle perché quelle brutte pigliano il sopravvento. Ad un certo punto ho capito che dovevo troncare questo legame, che è stato molto profondo ma non poteva certo portare a un matrimonio. Per sposarsi bisogna avere delle radici solide, e con Pietro non le abbiamo mai costruite. Per colpa mia e anche per colpa sua. Non sono sicura che sia una storia vera".
Davanti ad Antonella ci sono delle scatole. Antonella apre quella blu e trova un pensiero inviato dagli amici, un angelo e un biglietto con scritto: "Anto, ci sono momenti in cui ci si sente soli anche in mezzo a tante persone. Momenti in cui tutto fa più rumore dentro. Non dimenticare mai che ci siamo noi e le tantissime persone che ti amano di amore vero".
Antonella apre poi la scatola argento e dentro trova un comunicato del GF Vip: "Il pubblico ha deciso che a guadagnare l'immunità è Antonella". La showgirl commenta: "Mi riempie il cuore di gioia".
All'uscita dalla Mystery, Antonella viene accolta da Adriana Volpe che la abbraccia, seguita dagli altri concorrenti.