Al Grande Fratello Vip, Antonella Elia si commuove nella Mystery Room raccontando la fine della sua storia d'amore con Pietro delle Piane dopo che la discussione si era accesa sul like che l'uomo ha lasciato ad Adriana Volpe.

Durante il confronto con Adriana, Antonella aveva dichiarato: "Mi ha dato fastidio che le abbia fatto gli auguri". Adriana aveva raccontato: "Pietro è stato l'unico che è riuscito a tirare fuori il meglio di lei", rivelando che l'uomo l'avrebbe chiamata per chiederle dei consigli.

Antonella va quindi in Mystery dove, commossa, si apre sulla sua solitudine: "Mi sento sola. A parte gli amici, non ho tutti questi punti di riferimento. Il destino ha voluto che io vivessi in questo deserto. Ci sono abituata fin da piccola, sembra incolmabile, però se ti impegni riesci. Non amo molto me stessa".