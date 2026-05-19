Tra i protagonisti involontari di questo Grande Fratello Vip 2026 c'è senza dubbio Joshua Kalman, marito di Cesara Buonamici.
Durante la finale del GF Vip in onda martedì 19 maggio, l'opinionista mostra a Ilary Blasi un videomessaggio fatto da suo marito Joshua.
"Ilary, ti ringrazio tantissimo per questo regalo di notorietà che mi hai fatto in questi due mesi. Spero di sfruttarlo al meglio, perfino diventando il prossimo conduttore del Grande Fratello Vip. Un grosso abbraccio", sono le parole del marito dell'opinionista.
“Ma è anche simpatico. Grazie Cesara. Ci dobbiamo conoscere, invitami a cena. Grazie signor Joshua”, commenta Ilary Blasi.
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