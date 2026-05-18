NELLA CASA 18 maggio 2026

Al Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo e Renato Biancardi vivono gli ultimi giorni nella Casa tra liti e molti dubbi riguardo il loro rapporto

Lucia Ilardo e Renato Biancardi

Gli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip sono stati particolarmente intensi per Lucia Ilardo e Renato Biancardi che sfruttano le ultime ore per confrontarsi e chiarire il loro rapporto.

Tutto è partito da un nuovo scontro tra Lucia e Renato, iniziato per un commento di Raul Dumitras. "Hai il vestito trasparente, interessante", afferma Raul alla ragazza. Negli ultimi giorni di convivenza, Reanto sembra dimostrarsi geloso e stanco dal rapporto con Lucia. “Probabilmente a Raul sono piaciuta da subito anche dal punto di vista estetico”, è il commento della ragazza che cerca di contestualizzare la frase pronunciata da Raul. Renato continua a sostenere che tra i due ci possa essere qualcosa e i due non riescono a trovare un punto d'incontro.

Lucia e Renato

Il confronto prosegue anche in camera da letto, dove Lucia cerca ancora di tranquillizzare Renato, spiegando che Raul non si è comportato in modo scorretto. Renato insiste: “Da quando si è avvicinato a te, il rapporto con me si è incrinato”. "Non sento della malizia in realtà", continua la ragazza. Renato sembra non credere all'amicizia tra Lucia e Raul e dichiara i suoi sentimenti alla ragazza: "Tu non puoi capire quanto mi piaci". Il rapporto tra Lucia e Renato, il commento di Alessandra Mussolini Renato si confronta con Alessandra Mussolini sull'accaduto. Alessandra prende le difese di Lucia e critica apertamente il comportamento di Renato: “Renato, questa volta hai sbagliato, hai mancato di rispetto sia a Lucia che a Raul”. Anche Alessandra considera la reazione di Renato troppo esagerata. Nella discussione, interviene Raul confermando il suo pensiero sulla "scenata ridicola". Anche Adriana Volpe dice la sua: "È tutto un cinema, è tutto finto, Renato". Adriana rivela di aver avuto dubbi sulla spontaneità del loro rapporto fin dal primo giorno: "Io non sento verità su questa cosa". Lo sconforto di Renato Biancardi dopo l'aereo di coppia

Lucia e Renato