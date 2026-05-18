CRONACA 18 maggio 2026

Ai microfoni di Dentro la Notizia, il racconto dell'uomo che è intervenuto per bloccare Salim El Koudri, il conducente dell'auto che è piombata sulla folla a Modena

Nella giornata di sabato 16 maggio, un'auto ha investito una decina di persone in centro a Modena. Otto persone sono rimaste ferite, quattro in modo grave. L'auto avrebbe colpito una donna schiacciandole le gambe: la vittima avrebbe subito l'amputazione di entrambi gli arti. Il responsabile della strage di Modena sarebbe El Koudri Salim (31 anni), nato in provincia di Bergamo e residente a Modena. Dopo aver investito i pedoni con la sua auto ad alta velocità, l'uomo sarebbe sceso dal veicolo e avrebbe accoltellato un passante.

Modena, l'uomo che ha bloccato Salim El Koudri

Strage di Modena, l'uomo che ha fermato El Koudri Salim Ai microfoni di Dentro la Notizia parla l’uomo che ha contribuito a bloccare El Koudri Salim durante la sua fuga dalla sua Citroen con un coltello in mano: “Provo angoscia, rabbia, frustrazione, sono vivo per miracolo. Ho visto gente volare in aria. Questa macchina falciava le persone e ho visto uscire fumo dalla macchina. All’inizio non pensavo che fosse stato un atto premeditato, ho pensato fosse stato un malore. Lui poi è scappato via. Lui è sbucato fuori con un coltello in mano, sono riuscito a evitare un fendente. Quando eravamo per terra, tentava di accoltellarmi. Visto quello che è successo, posso dire che poteva andare peggio. Sono un miracolato”.