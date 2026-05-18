La serie tv di produzione turca affronta temi universali come identità, appartenenza, tradizioni e vede come protagonisti alcuni volti già noti al pubblico italiano: l'attrice İlhan Şen ( Love, Reason, Get Even ), Aybüke Pusat ( Everywhere I Go , Dreams and Realities ) e Biran Damla Yılmaz ( Forbidden Fruit ).

"Se sei l’erede, vivere, respirare e persino innamorarsi ha un prezzo”. Da questo incipit prende le mosse la nuova serie turca di Canale 5 L'erede ( Halef ), che debutterà venerdì 29 maggio in prima tv assoluta e in streaming su Mediaset Infinity.

L'erede: la trama e dove è stato girato

L'erede è ambientato a Urfa, città nel sud-est della Turchia dove convivono serenamente curdi, turchi, turkmeni e arabi, tra paesaggi ricchi di fascino, che geograficamente e storicamente appartengono alla Mesopotamia settentrionale, l’area tra i fiumi Tigri ed Eufrate.

La sere racconta la storia del giovane chirurgo Serhat: dopo aver sposato Melek, la donna che ama, Serhat è costretto a tornare nella terra d’origine e si vede obbligato a unirsi con un rito religioso a Yıldız.

Per porre fine a un’antica faida familiare, Serhat è diviso tra dovere, amore e tradizione. Tra le mura della residenza di famiglia, segreti nascosti per anni torneranno alla luce. Passioni, verità taciute e destini intrecciati cambieranno per sempre, la vita di tutti i protagonisti.

L'erede: il cast

Nel cast de L'erede troviamo: l'attore turco Ilhan Şen nel ruolo di Serhat, Aybüke Pusat ricopre il ruolo di Melek (il pubblico italiano la ricorderà per il ruolo di Selin in Everywhere I Go) e Biran Damla Yılmaz dà il volto a Yıldız.

Completano il cast: Birgul Ulusoy, Vural Tantekin, Veda Yurtsever Ipek, Onur Bilge, Sezin Bozaci, Mazlum Cimen.

L'erede: quando va in onda su Canale 5

Venerdì 29 maggio in prima tv su Canale 5 andrà in onda la prima puntata de L'erede. La serie turca sarà disponibile anche in streaming gratis su Mediaset Infinity dopo la diretta televisiva.

L'erede: anticipazioni della prima puntata

Gli Yelduran e i Kordagli sono due famiglie numerose e consolidate di Urfa. La loro lunga faida si è conclusa con un accordo per il matrimonio tra Serhat e Yildiz.

Tuttavia, Serhat, affermato chirurgo di Istanbul che viveva lontano dalla famiglia, non ha mai voluto questo matrimonio.

La vita di Serhat cambia completamente quando incontra Melek.

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