Ecco cosa accadrà dal 25 al 29 maggio nei prossimi episodi della nuova serie turca Be My Sunshine (Ada Masali), disponibile con un nuovo episodio al giorno, dal lunedì al venerdì, in streaming su Mediaset Infinity.

La trama vede al centro le vicende della ragazza di città Haziran e del contadino Poyraz. Nel cast della serie anche Ayca Aysin Turan, Alp Navruz, Ipek Tenolcay (DayDreamer - Le ali del sogno e The Family), Nihan Buyukagac (Brave and Beautiful).

Be My Sunshine, le trame dal 25 al 29 maggio



Haziran è decisa a sorprendere Poyraz, quindi si intrufola in casa di Aliye per carcare la ricetta del suo borek. Nel frattempo, Poyraz cerca di organizzare un servizio fotografico.



Mentre Alper e Melisa continuano a non riuscire a vivere il loro amore, Poyraz e Haziran tentano di farsi apprezzare da Aliye e Zeynep. Così, Haziran prepara un borek con la ricetta speciale di Aliye e Haziran cede le sue foto ad un proprietario di una rivista, in cambio della pubblicazione di un servizio fotografico su Zeynep.



Poyraz racconta ad Haziran di aver voluto gratificare Zeynep facendole un servizio fotografico per una importante rivista di moda, ma di aver ricevuto dalla donna un’accoglienza molto fredda.



Intanto, Zeynep fa in modo che Haziran venga cacciata da casa sua e, una volta raggiunto il suo

obiettivo, la collaborazione tra lei e Aliye finisce.



Infine, Idil e Biricik diventano amiche, viste le reciproche delusioni amorose. Gorkem, intanto, ha organizzato una serata con Haziran e Melisa in giro per l'isola.