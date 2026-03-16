Be My Sunshine (Ada Masali) è la nuova serie turca di Mediaset Infinity. La soap con protagonisti gli attori turchi Ayca Aysin Turan e Alp Navruz sarà disponibile da mercoledì 25 marzo, con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Al centro del racconto, Haziran, ragazza di città dedita alla carriera e Poyraz, un affascinante contadino di una remota isola dell'Egeo.

Haziran (Ayca Aysin Turan) è una ragazza di città in tutto e per tutto, dedita alla sua carriera e allo stile di vita frenetico di Istanbul. Non riesce a immaginare un'altra vita, fino a quando la sua azienda la manda su una remota isola dell'Egeo per preparare il terreno per un nuovo resort. Qui incontra Poyraz (Alp Navruz), proprietario di una piccola fabbrica di olio d'oliva, situata su un bellissimo appezzamento di terra dove l'azienda di Haziran vuole costruire il suo resort. Quando Haziran e Poyraz si incontrano scocca la scintilla, ma presto la ragazza realizzerà che è proprio il terreno di Poyraz che i suoi capi le hanno chiesto di acquistare.