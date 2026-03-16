Be My Sunshine (Ada Masali) è la nuova serie turca di Mediaset Infinity. La soap con protagonisti gli attori turchi Ayca Aysin Turan e Alp Navruz sarà disponibile da mercoledì 25 marzo, con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Al centro del racconto, Haziran, ragazza di città dedita alla carriera e Poyraz, un affascinante contadino di una remota isola dell'Egeo.
Haziran (Ayca Aysin Turan) è una ragazza di città in tutto e per tutto, dedita alla sua carriera e allo stile di vita frenetico di Istanbul. Non riesce a immaginare un'altra vita, fino a quando la sua azienda la manda su una remota isola dell'Egeo per preparare il terreno per un nuovo resort. Qui incontra Poyraz (Alp Navruz), proprietario di una piccola fabbrica di olio d'oliva, situata su un bellissimo appezzamento di terra dove l'azienda di Haziran vuole costruire il suo resort. Quando Haziran e Poyraz si incontrano scocca la scintilla, ma presto la ragazza realizzerà che è proprio il terreno di Poyraz che i suoi capi le hanno chiesto di acquistare.
Nel cast di Be My Sunshine troviamo Ayca Aysin Turan, attrice turca classe 1992, che dà il volto alla protagonista femminile Haziran, ragazza di Istanbul dedica alla carriera.
Nei panni del protagonista maschile Poyraz troviamo Alp Navruz, attore e modello nato a Istanbul nel 1990. Poyraz è un contadino di una sperduta isola dell'Egeo, proprietario di una piccola fabbrica di olio.
Selma è la zia di Haziran ed è interpretata da Nihan Buyukagac, attrice classe '81 conosciuta anche in Italia per il ruolo di Adalet Soyozlu nella serie Brave and Beautiful con Kivanc Tatlitug. Selma ha una figlia, Nehir, interpretata da Eylul Ersoz. La migliore amica di Haziran è Biricik, che ha il volto dell'attrice turca Ozge Demirtel.
Ipek Tenolcay ricopre il ruolo di Zeynep, la mamma di Haziran. Ipek è nota al pubblico italiano per aver interpretato Divit nella serie DayDreamer - Le ali del sogno e la madre di Devin, protagonista di The Family.
Rami Narin è Alper, il migliore amico di Poyraz. Alper e Poyraz sono legati anche al personaggio di Melisa - interpretata da Merve Nur Bengi, attrice di origini turche nata in Australia il 20 giugno 1993 - la loro migliore amica.
Tra i personaggi che ruotano attorno alla vita di Poyraz c'è anche Idil, ragazza da sempre innamorata di lui, figlia del sindaco dell'isola, che ha il volto di Beril Pozam.
Tra i membri del cast di Be My Sunshine, anche Bedia Ener che veste i panni della nonna di Poyraz, Aliye.
Be My Sunshine è stata girata tra l'isola di Alonneso, situata nel Mar Egeo, e la provincia di Smirne, nel distretto di Seferihisar, più precisamente nel quartiere di Sığacık.