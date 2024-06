Scopriamo le serie con protagonista Kıvanç Tatlıtuğ disponibili gratis su Mediaset Infinity: da The Family a Brave and Beautiful e La ragazza e l'ufficiale

Dal dramma familiare alla serie storica, Kıvanç Tatlıtuğ è l'attore turco dai mille volti. Negli ultimi anni, si è fatto conoscere e amare dal pubblico italiano in diverse serie tv di successo: da La ragazza e l’ufficiale a Brave and Beautiful fino a The Family, la nuova serie in onda nell'estate 2024 su Canale 5 e Mediaset Infinity. Nel video qui sopra, scopriamo tutte le serie con protagonista Kıvanç Tatlıtuğ.

Chi è Kıvanç Tatlıtuğ: anni, carriera, serie tv

Kıvanç Tatlıtuğ, 40 anni, è nato il 27 ottobre 1983 nella città di Adana, in Turchia, ed è di origini albanesi e bosniache. Grazie a sua madre, l'attore inizia a lavorare come modello e nel 2001 vince il Best model of the world. L'attore turco raggiunge la notorietà grazie al ruolo di Mehmet nella serie Gümüş. Nel corso degli anni, Kıvanç Tatlıtuğ recita sia al cinema che in tv e lavora in importante serie tv come Ezel e Kuzey Güney. Nella sua carriera, ha vinto due Golden Butterfly Awards come miglior attore protagonista Nel 2014, ottiene la parte di Kurt Seyit nella serie Kurt Seyit ve Şura (titolo originale de La ragazza e l'ufficiale). Nel 2016 e nel 2017 ha interpretato il ruolo di Cesur Alemdaroğlu nella serie Cesur ve Güzel (Brave and Beautiful). Nel 2023 ricopre il ruolo di Aslan Soykan in Aile (The Family).

Kıvanç Tatlıtuğ: chi è la moglie, figli, vita privata

Nel 2013, Kıvanç Tatlıtuğ inizia una storia d'amore con la stilista Başak Dizer. La coppia si è sposato nel febbraio del 2016 a Parigi.

Nel 2022, Kıvanç Tatlıtuğ e sua moglie accolgono il loro primo figlio Kurt Efe.

Dove vedere le serie turche con Kıvanç Tatlıtuğ?

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le serie tv con Kıvanç Tatlıtuğ.

Brave and Beautiful, andata in onda in Italia nel 2022, racconta la storia di Cesur, un uomo tornato al suo paese natale per vendicare la morte di suo padre. Col tempo, Cesur si innamorerà di Suhan, la figlia dell'uomo che crede abbia ucciso suo padre.

Ne La ragazza e l'ufficiale, Sura è la figlia di una nobile famiglia russa e si innamora di Kurt Seyit (Kıvanç Tatlıtuğ). Il loro amore sarà ostacolato dalle loro famiglie, dal fato avverso e dallo scoppio della guerra.

Al centro di The Family c'è la storia d’amore tra Aslan Soykan ( Kıvanç Tatlıtuğ) , un giovane boss del crimine, e Devin (interpreta da Serenay Sarikaya), una brillante psicologa. Lui è il capo di una potente famiglia criminale di Istanbul, ma a comandare è sua madre Hulya.

The Family andrà in onda prossimamente nel day-time di Canale 5 e sarà disponibile in streaming on demand su Mediaset Infinity.