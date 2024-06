Chi è Serenay Sarıkaya, l'attrice turca protagonista di The Family

Instagram: @serenayss

Serenay Sarikaya è un'attrice e modella turca, nata l'1 luglio 1991 ad Ankara. È la protagonista femminile di The Family, la nuova serie turca in onda prossimamente su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Serenay Sarikaya, la carriera dell'attrice protagonista di The Family

L'attrice vive i primi anni della sua vita insieme alla sua famiglia ad Antalya, ma, a 7 anni, i suoi genitori si separano e va a vivere a Istanbul con sua madre.

Qui, a soli 15 anni, inizia la sua carriera come modella, dove viene da subito apprezzata ai concorsi di bellezza a cui partecipa, fino ad arrivare, nel 2010, a Miss Turchia. In seguito, Serenay Sarikaya deve rinunciare alle finali di Miss Universo perché ancora minorenne. La carriera della modella però non si ferma e nel 2013 appare nella copertina di GQ Turchia che la proclama donna dell’anno.

Nel frattempo, Serenay Sarikaya intraprende anche la strada della recitazione con alcuni ruoli al cinema e in tv. La popolarità arriva con le serie Lale Devri e Medcezir, quest'ultima remake turco di The O.C. dove, con il personaggio di Mira Beylice, è stata la versione del Paese della Mezzaluna di Marissa Cooper.

Nel corso della sua carriera ha vinto numerosi premi, tra cui tre Golden Butterfly Awards, rendendola una delle celebrità più amate della Turchia. Su Instagram conta oltre 10.7 milioni di follower.

Nel 2023 è protagonista, con Kivanc Tatlitug, di The Family, la nuova serie turca di Canale 5.

The Family, la nuova serie turca con Serenay Sarikaya e Kivanc Tatlitug

The Family (titolo originale: Aile) vede tra i protagonisti Serenay Sarikaya e Kivanc Tatlitug. Qui, l'attrice interpreta Devin, una giovane e brillante psicologa che si innamora del boss del crimine Aslan.

The Family andrà in onda prossimamente su Canale 5 in prima visione assoluta e in sarà disponibile streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

