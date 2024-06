The Family, la nuova serie turca prossimamente su Canale 5

In arrivo prossimamente su Canale 5 la nuova serie turca con Kivanc Tatlitug, conosciuto per il ruolo di Cesur in Brave and Beautiful. La co-protagonista è Serenay Sarikaya

The Family (titolo originale: Aile) è la nuova serie turca che andrà in onda prossimamente su Canale 5, con protagonisti Kivanc Tatlitug e Serenay Sarikaya. La nuova dizi racconta di un amore appassionato che deve fare i conti con una famiglia piena di loschi segreti e la salute mentale.

Scopriamo la trama, il cast e quando va in onda la nuova serie turca di Canale 5 e Mediaset Infinity. Qui sopra, vediamo il primo trailer di The Family.

The Family: la trama della nuova serie turca

I protagonisti della serie turca The Family

Al centro della trama di The Family c'è la storia d’amore tra Aslan Soykan, un giovane boss del crimine, e Devin, una altrettanto giovane e brillante psicologa. Lui è il capo di una potente famiglia criminale di Istanbul, ma a comandare è sua madre Hulya, che è riuscita a tenere insieme il clan con una serie di tradizioni infrangibili.

Devin è riuscita a farsi un nome nella professione, grazie al suo valore e al suo talento. In comune, oltre ai sentimenti, i due protagonisti hanno familiari con disturbi mentali. Ma questi non saranno gli unici ostacoli alla loro storia d’amore.

The Family: il cast della serie con Kivanç Tatlitug

Il protagonista maschile della dizi è Kivanç Tatlitug, che abbiamo conosciuto in Brave and Beautiful, dove ha interpretato il ruolo di Cesur Alemdaroğlu, e in La ragazza e l'ufficiale, in cui ha prestato il volto a Kurt Seyit Eminof.

Al suo fianco troviamo Serenay Sarikaya, che in passato ha interpretato la protagonista di Medcezir, il remake turco di The O.C., con il personaggio di Mira Beylice, l'alter ego di Marissa Cooper.

Entrambi gli attori sono molto popolari anche sui social network: Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya spopolano su Instagram con, rispettivamente, 4.6 e 10.7 milioni di follower.

Nel cast troviamo anche İpek Tenolcay, che abbiamo conosciuto in DayDreamer - Le ali del sogno con il personaggio di Hüma Divit Erdamar, Nur Surer, Nejat Isler, Canan Erguder, Yusra Geyik, Umutcan Ioetebay e Emel Goksu.

The Family: quando va in onda su Canale 5

The Family sarà trasmessa prossimamente su Canale 5 in prima visione assoluta e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

