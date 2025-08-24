Mediaset Infinity logo
La promessa
La promessa
ANTICIPAZIONI
24 agosto 2025

La Promessa, le anticipazioni del 25 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 25 agosto su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

La Promessa

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di lunedì 25 agosto, tutti quanti cercano un modo per tirare su il morale a Catalina.

La Promessa, le anticipazioni del 25 agosto

Tutti, sia la servitù che la famiglia de Lujan, cercano un modo per tirare su il morale a Catalina, ma lei sostiene di aver ancora bisogno di tempo. Tuttavia, una visita inaspettata, quella di Tadeo, potrebbe cambiare tutto. Julia sorprende Curro e Martina in una situazione che la lascia perplessa, mentre Maria Fernandez scopre che il pettegolezzo sull'abbandono all'altare di Catalina si è ormai diffuso ovunque. Per evitare di ricevere il duca de Carril, Vera si provoca un taglio alla mano piuttosto grave, tanto da richiedere l'intervento del medico.

