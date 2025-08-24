La Promessa, le anticipazioni del 25 agosto
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 25 agosto su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di lunedì 25 agosto, tutti quanti cercano un modo per tirare su il morale a Catalina.
La Promessa, le anticipazioni del 25 agosto
Tutti, sia la servitù che la famiglia de Lujan, cercano un modo per tirare su il morale a Catalina, ma lei sostiene di aver ancora bisogno di tempo. Tuttavia, una visita inaspettata, quella di Tadeo, potrebbe cambiare tutto. Julia sorprende Curro e Martina in una situazione che la lascia perplessa, mentre Maria Fernandez scopre che il pettegolezzo sull'abbandono all'altare di Catalina si è ormai diffuso ovunque. Per evitare di ricevere il duca de Carril, Vera si provoca un taglio alla mano piuttosto grave, tanto da richiedere l'intervento del medico.
Leggi anche
Living
Atmosfere gotiche, ironia horror e dettagli teatrali
Atmosfere gotiche, ironia horror e dettagli teatrali
Fashion
In arrivo tendenze comfy, ma anche audaci
In arrivo tendenze comfy, ma anche audaci
SERIE TV
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio Innocence, la nuova serie in onda sabato 30 agosto su Canale 5
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio Innocence, la nuova serie in onda sabato 30 agosto su Canale 5