Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 25 agosto su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di lunedì 25 agosto, tutti quanti cercano un modo per tirare su il morale a Catalina.

La Promessa, le anticipazioni del 25 agosto

Tutti, sia la servitù che la famiglia de Lujan, cercano un modo per tirare su il morale a Catalina, ma lei sostiene di aver ancora bisogno di tempo. Tuttavia, una visita inaspettata, quella di Tadeo, potrebbe cambiare tutto. Julia sorprende Curro e Martina in una situazione che la lascia perplessa, mentre Maria Fernandez scopre che il pettegolezzo sull'abbandono all'altare di Catalina si è ormai diffuso ovunque. Per evitare di ricevere il duca de Carril, Vera si provoca un taglio alla mano piuttosto grave, tanto da richiedere l'intervento del medico.

