Innocence, le anticipazioni della puntata del 30 agosto
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie Innocence, in onda sabato 30 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di sabato 30 agosto di Innocence, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Deniz Çakır e İlayda Alişan, siamo all'alba di una nuova udienza del processo, ma Ilker sembra sparito nel nulla.
Innocence: le anticipazioni del 30 agosto
Ela comunica al suo avvocato e ai suoi genitori di aver ricordato gli eventi della notte in cui è stata aggredita.
I famigliari di Ela sono convinti che con la testimonianza della ragazza tutto finirà per il meglio, ma l'assenza ingiustificata di Ilker fa temere che sia fuggito.
Nel video qui sotto il cast e i personaggi della serie
