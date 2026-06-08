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Forbidden Fruit

SERIE TV08 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata dell'8 giugno in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda l'8 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 8 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata dell'8 giugno

Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 4
Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 4

Mert avverte Kerim che il suo interesse per Yildiz rischia di rovinare i loro piani, ma lui non sembra intenzionato a fermarsi. Anche Asuman è preoccupata dalla situazione, infatti vorrebbe che la figlia tornasse con l'ex marito per garantirsi un futuro migliore.

La donna decide di parlare con Halit e gli rivela cosa sta accadendo con il fine di scatenare la sua gelosia. Sahika interviene e mente dicendo di avere una relazione con Kerim, al fine di proteggerlo.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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