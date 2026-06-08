La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 8 giugno nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Mert avverte Kerim che il suo interesse per Yildiz rischia di rovinare i loro piani, ma lui non sembra intenzionato a fermarsi. Anche Asuman è preoccupata dalla situazione, infatti vorrebbe che la figlia tornasse con l'ex marito per garantirsi un futuro migliore.
La donna decide di parlare con Halit e gli rivela cosa sta accadendo con il fine di scatenare la sua gelosia. Sahika interviene e mente dicendo di avere una relazione con Kerim, al fine di proteggerlo.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google