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Forbidden Fruit

SERIE TV18 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 18 maggio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 18 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda lunedì 18 maggio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 18 maggio

Hakan Karahan (Nadir) in una scena di Forbidden Fruit 3.
Hakan Karahan (Nadir) in una scena di Forbidden Fruit 3.

Sahika chiede a Kaya di lavorare insieme a lui, ma lui rifiuta. La ragazza cerca di convincere Yigit a intercedere per lei.

Nel frattempo, Kaya decide di proporre una collaborazione anche a Nadir ma l'uomo è deciso a rifiutare.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14.30 e il giovedì in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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