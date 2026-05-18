La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda lunedì 18 maggio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Sahika chiede a Kaya di lavorare insieme a lui, ma lui rifiuta. La ragazza cerca di convincere Yigit a intercedere per lei.
Nel frattempo, Kaya decide di proporre una collaborazione anche a Nadir ma l'uomo è deciso a rifiutare.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14.30 e il giovedì in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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