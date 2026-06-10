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Be My Sunshine

SERIE TV11 giugno 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 12 giugno

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da venerdì 12 giugno su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da venerdì 12 giugno.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 12 giugno

Ozge Demirtel (Biricik) in una scena di Be My Sunshine
Ozge Demirtel (Biricik) in una scena di Be My Sunshine

Haziran è stata rapita da Sinan e questo fatto ha provocato un terremoto sull'isola. La polizia sta cercando la ragazza in tutta l'isola.

Nel frattempo, Poyraz si è messo da solo sulle tracce di Haziran.

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