La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da venerdì 12 giugno.
Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Haziran è stata rapita da Sinan e questo fatto ha provocato un terremoto sull'isola. La polizia sta cercando la ragazza in tutta l'isola.
Nel frattempo, Poyraz si è messo da solo sulle tracce di Haziran.
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