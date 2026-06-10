Haziran è stata rapita da Sinan e questo fatto ha provocato un terremoto sull'isola. La polizia sta cercando la ragazza in tutta l'isola.

Nel frattempo, Poyraz si è messo da solo sulle tracce di Haziran.

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