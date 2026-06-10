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Be My Sunshine

SERIE TV11 giugno 2026

Be My Sunshine, la puntata dell'11 giugno in streaming

La puntata dell'11 giugno di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale dell'11 giugno della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama dell'11 giugno

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine
Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine

Poyraz fa un patto con Kutay e promette che si allontanerà per sempre da Haziran se lei verrà riassunta.

Poyraz torna sull’isola e scopre che il suo boutique hotel sta bruciando. Poyraz si precipita a salvare le persone che sono all'interno dell'hotel.

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