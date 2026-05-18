La puntata di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda lunedì 18 maggio è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 18 maggio di Racconto di una notte.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Dopo la visita di Cabir a casa Yilmaz, Mahir decide di portare via Canfeza e sua madre dalla villa per nasconderle in un posto più sicuro.
Nonostante le pressioni dei nonni, Mahir rifiuta di sposare Sila e sacrificarsi per la famiglia Yilmaz.
Per questo motivo, Mahir chiede aiuto a Salih, che trova una casa per loro.
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