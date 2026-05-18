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Racconto di una notte

SERIE TV18 maggio 2026

Racconto di una notte, la puntata del 18 maggio in streaming

Le nuove puntate della serie turca Racconto di una notte, andate in onda lunedì 18 maggio, sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity
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La puntata di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda lunedì 18 maggio è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 18 maggio di Racconto di una notte.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Racconto di una notte: la trama del 18 maggio

(Ruchan Caliskur (Afet) in una scena di Racconto di una notte
(Ruchan Caliskur (Afet) in una scena di Racconto di una notte

Dopo la visita di Cabir a casa Yilmaz, Mahir decide di portare via Canfeza e sua madre dalla villa per nasconderle in un posto più sicuro.

Nonostante le pressioni dei nonni, Mahir rifiuta di sposare Sila e sacrificarsi per la famiglia Yilmaz.

Per questo motivo, Mahir chiede aiuto a Salih, che trova una casa per loro.

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