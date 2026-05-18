A Dentro la notizia, le ultime news sulla nuova inchiesta per il delitto di Garlasco: la difesa di Andrea Sempio sarebbe a lavoro a sei consulenze per controbattere agli elementi raccolti dalle indagini della Procura di Pavia.

Tra questi elementi, ci sarebbero anche alcune intercettazioni in auto di Sempio. Per i PM, tra i vari soliloqui ci sarebbero anche confessioni e riferimenti al delitto. Al contrario, secondi i legali di Sempio non ci sarebbe nulla di rilevante.