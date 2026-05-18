A Dentro la notizia, le ultime news sulla nuova inchiesta per il delitto di Garlasco: la difesa di Andrea Sempio sarebbe a lavoro a sei consulenze per controbattere agli elementi raccolti dalle indagini della Procura di Pavia.
Tra questi elementi, ci sarebbero anche alcune intercettazioni in auto di Sempio. Per i PM, tra i vari soliloqui ci sarebbero anche confessioni e riferimenti al delitto. Al contrario, secondi i legali di Sempio non ci sarebbe nulla di rilevante.
In diretta con la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi, le parole dell'avvocato Cataliotti, legale di Andrea Sempio: "Come ho detto più volte, il modo di esprimersi di Andrea Sempio vuole che, quando lui riporta dialoghi, li riporta come i bambini, usando il discorso diretto. Nulla potrebbe dire che quei dialoghi sono una confessione, a meno che non contengano dei particolari inediti rispetto alle indagini o al dibattito mediatico".
"Noi abbiamo raccolto molti commenti di utenti dei vari podcast che già ipotizzavano quello stesso colloquio. Terminato quel soliloquio, lui comunica alla sua interlocutrice che sa benissimo di essere intercettato. Lui dice qui dentro siamo intercettati", aggiunge il legale.
Dentro la Notizia, aveva trasmesso anche l'audio in cui Andrea Sempio chiarisce il contenuto del biglietto ritrovato dai Carabinieri, ritenuto dagli investigatori una possibile ricostruzione del delitto. Il foglietto potrebbe essere la scaletta di un messaggio vocale che Sempio aveva preparato per Gianluigi Nuzzi a fine gennaio 2025.