Sguardi d’America: due mostre da non perdere nei prossimi mesi

Jinx and Justin on Scooter, Florence – Italy, 1951 - Credits: Courtesy Press Office

Voci e occhi dagli Stati Uniti d’America. La pittura e la fotografia americana - con l’idea dell’artista come autore libero, con il protagonismo della materia e del colore - continuano a influenzare la cultura europea: meno teoria, più pragmatismo. Un soft power che negli ultimi decenni ha coinvolto anche cinema, musica, architettura e lifestyle. Così dall’Italia alla Spagna, periodicamente tornano esposizioni che raccontano questo universo culturale come fonte inesauribile di ispirazione. Nei prossimi mesi sono due gli appuntamenti da segnare in agenda, per chi ha in programma una vacanza in Spagna, per esempio, o per chi sta organizzando un fine settimana in una città italiana.

Jasper Johns - Guggenheim di Bilbao

La mostra Jasper Johns: Night Driver ripercorre sette decadi della carriera di Johns, un artista che ha rivitalizzato la scena artistica americana degli Anni '50, '60 e '70, una figura chiave nell'emergere e nello sviluppo della Pop Art, del Minimalismo e dell'Arte Concettuale, tre movimenti analitici e autoriflessivi. Al Guggenheim di Bilbao dal 29 maggio al 12 ottobre 2026, la mostra ripercorre, con circa cento opere provenienti da collezioni pubbliche e private di tutto il mondo, parte dagli iconici dipinti di bandiere, bersagli, lettere, numeri e mappe degli Anni '50, che segnano l'uscita dall'Espressionismo Astratto che aveva dominato il panorama artistico degli anni precedenti.

Poi gli Anni '60, quando Johns si allontana dall'impersonalità delle sue prime opere per abbracciare un nuovo stato d'animo di emozioni – contenute, ma intense- che riflettono un senso di malinconia e turbamento interiore. La retrospettiva prosegue con lavori degli Anni '70 e '80, tra cui immagini astratte composte da linee intersecanti, per poi concludersi con una selezione degli Anni '90 e Duemila, in cui l'artista rivisita alcuni dei suoi temi iconici esplorando al contempo nuove idee, come nella serie Catenary. Una svolta personale che diventa centrale: un approccio più meditativo, introspettivo e meno ironico rispetto ai decenni precedenti, con maggiore intensità autobiografica.