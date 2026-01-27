Victoria Beckham nominata Cavaliere a Parigi. E Brooklyn è (di nuovo) assente

Immagini tratte dal profilo Instagram di David Beckham

La scena è Parigi, ma non è una sfilata. Victoria Beckham , durante la settimana dell’ Haute Couture, lascia la ritualità del front row e si presenta al Ministero della Cultura francese per ricevere un riconoscimento ufficiale: Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres. Una cerimonia con ospiti di peso, un momento che mette la designer britannica e founder dell’omonimo marchio in una categoria diversa, tra fashion e cultura, con la Francia che la riconosce formalmente. Victoria si presenta in total black, con un abito del suo brand e tagli laterali evidenti negli scatti. Non è una “uscita mondana”: è un evento di status, fotografato come una copertina. La borsa indossata per l'occasione è una Hermès Kelly 28 in alligatore lucido, con hardware in oro giallo , un modello che sul mercato second hand può valere oltre 72.500 dollari.

A Parigi, accanto a Victoria Beckham, c’è David Beckham e ci sono i figli Harper, Romeo e Cruz. Il dettaglio che si nota subito, però, è ciò che manca nell’inquadratura: Brooklyn Beckham e Nicola Peltz Beckham non sono con il resto della famiglia nel momento più ufficiale e fotografato della settimana, quello dell’onorificenza francese a Victoria. È la prima uscita pubblica dopo la rottura ufficiale con il primogenito .

Un’assenza a cui il pubblico si era abituato ormai da mesi, ma che ora si nota ancora di più perché arriva proprio mentre la frattura con Brooklyn è tornata al centro del racconto pubblico, e mentre continuano a circolare ricostruzioni sui rapporti interni alla famiglia. In questo scenario, la serata di Parigi diventa anche una foto “a ranghi ridotti”: compatta e impeccabile, ma non completa.

Nel frattempo, gli altri figli occupano la scena con una continuità che racconta molto di come la famiglia resti presente nello spazio pubblico. Romeo Beckham, per esempio, resta nel territorio più naturale per i Beckham — la moda — e sfila a Parigi per lo show menswear di Willy Chavarria, consolidando un profilo sempre più vicino al circuito delle passerelle.

Cruz Beckham, invece, porta avanti la dimensione musicale: continua a esibirsi con la sua band, The Breakers, e i genitori lo sostengono apertamente anche sui social, condividendo video e messaggi pubblici di orgoglio legati al live.

Il capitolo più esplosivo: la versione del DJ Fat Tony sul matrimonio del 2022

E poi c’è la parte che, in queste ore, fa da detonatore alla saga: il matrimonio Brooklyn-Nicola del 2022. Il DJ Fat Tony, che ha lavorato all’evento, è intervenuto nella tv britannica descrivendo quel ballo tra Brooklyn e Victoria definito "inappropriato" dal primogenito come “davvero strambo". Nella ricostruzione, Fat Tony racconta che mentre il cantante Marc Anthony stava performando, ha chiamato Brooklyn sul palco e, quando tutti si aspettavano Nicola, ha invitato invece Victoria dicendo “è la donna più bella della stanza”, portandola sul palco e innescando quel momento di ballo davanti agli ospiti.

Il punto, nella sua versione, è la percezione del figlio: Brooklyn sarebbe rimasto “devastato" perché convinto che quello dovesse essere il primo ballo con sua moglie, e Nicola, sempre secondo questo racconto, avrebbe lasciato la sala in lacrime. La cronaca della settimana Beckham, insomma è tutta qui: Victoria premiata a Parigi, con una Kelly 28 in alligatore che fa notizia da sola, Romeo in passerella e Cruz sul palco con The Breakers; in mezzo il ritorno del caso matrimonio, con la versione del DJ Fat Tony e Marc Anthony citato come elemento scatenante del momento contestato. E poi c’è il macro dettaglio che tiene insieme tutto: Brooklyn assente.

