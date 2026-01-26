Parigi Fashion Week FW2627, chiudono i big Hermès e Jacquemus. Doppia sorpresa da Chavarria

A chiudere simbolicamente la settimana della moda parigina dedicata al prêt-à-porter maschile è stato il commovente applauso (con standing ovation) di 5 minuti al termine della sfilata di Hermès. La maison ha abbracciato idealmente con i suoi 850 invitati Véronique Nichanian, scelta nel 1988 da Jean-Louis Dumas per curare le collezioni maschili. Trentasette anni dopo, la francese ha contribuito a trasformare la label in un'azienda fiorente. Nella storia di Hermès la creativa lascia collezioni che hanno venduto più che mai, uno stile inconfondibile, un mix di eleganza rilassata ed esplorazioni di tagli e materiali che ha ispirato amatori e imitatori. Così la designer abbandona a 71 anni quello che definisce "il lavoro più bello del mondo". Il suo non è un addio triste, ma un omaggio gioioso alle radici della maison , con alcuni capi presi dagli archivi e riprodotti esattamente.

Il lungo applauso per Véronique Nichanian , la sfilata come inno all’arte di Simon Porte Jacquemus e lo show musicale firmato da Willy Chavarria chiudono una settimana della moda parigina che ha scelto di separarsi dal modello tradizionale dei défilé, trasformando le passerelle in show emotivi, dove lo stile, la cultura pop e le arti performative si intrecciano al rispetto per la storia dei brand, regalando al pubblico e agli esperti del settore un momento potente, un'esperienza sensoriale e immersiva.

La stilista Véronique Nichanian percorre la passerella durante la sfilata di moda maschile Hermès Autunno/Inverno 2026-2027, nell’ambito della Paris Fashion Week, il 24 gennaio 2026 a Parigi, Francia - Credits: Getty Images

Come la giacca in pelle di agnello naturale con fodera stampata Brides de Gala del 2002, il completo da tennis in pelle a righe del 2003, il blazer in flanella blu navy con righe gessate e fodera in neoprene arancione del 2010. È il trionfo della pelle , declinata nei capispalla ampi con dettagli lussuosi, negli abiti su misura che cadono perfetti, nei gessati e persino nelle camicie. E poi le lavorazioni più ricercate, come la stampa coccodrillo a specchio, per i cappotti e per i completi. Gli schermi sopra la passerella si accendono e trasmettono filmati d'archivio ed è il turno di Véronique Nichanian, accolta da un calore forte, a dimostrare che la stilista ha fatto per quasi due generazioni davvero tutto il possibile, per gli uomini e per Hermès.

Hermès FW26-27 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

L’omaggio di Jacquemus alla pittura e alla musica (con Elton John in prima fila)

Al Museo Picasso di Parigi, la moda di Jacquemus si è immersa nella pittura. E così l’Autunno-Inverno 2026-2027 della maison si fa giocoso, con motivi a coriandoli, nastri curvi e ricami di piume. La collezione si chiama “Le Palmier” e fonde il dialogo con gli archivi a un’atmosfera di festa squisitamente parigina. Sul pavimento a scacchi del museo si muovono come pedine silhouette ora Anni 50, ora Anni 80, che decostruiscono la realtà in forme geometriche. Così sembra di vedere i coni, i cilindri e le sfere che hanno reso il Cubismo forma d’arte totalizzante all'inizio del Novecento. I tailleur sono in taffetà, gli abiti da cocktail in jersey di seta, resi scenografici da ricami di piume in movimento, i cappotti over in pelle patchwork grafica e i tuxedo da sera ornati da ricami di perline effetto caviale.

Lo show inaugura un nuovo capitolo per la maison indipendente, che attinge dagli esordi parigini di Simon Porte Jacquemus, l'autodidatta che ha rivoluzionato la moda francese e che quando ha debuttato nel sistema moda con “L'Hiver-Froid” 2009/2010 è stato notato anche in Italia, con la scommessa fatta dal retailer Biffi a Milano.