Profumi alle aldeidi: cosa li rende speciali e come sceglierli

Poche note vantano una storia complessa e affascinante come quella delle aldeidi, molecole sintetiche (ossia, create in laboratorio) che hanno dato impulso alla profumeria moderna, più astratta e complessa rispetto a quella d'inizio secolo, strettamente legata alle note floreali. Il termine aldeide viene impiegato per la prima volta nel 1835 dal chimico tedesco Justus von Liebig, nello studio sulla trasformazione dell'alcol in aceto: nel testo l'accademico spiega che il nome è stato ideato dal collega Johann Christian Poggendorff, contraendo l'espressione latina alcohol dehydrogenatum.

In profumeria, è dai primi del Novecento che le aldeidi, finalmente stabilizzate, vengono utilizzate inizialmente in minime quantità per realizzare fragranze divenute veri e propri classici, come l'eterea Quelques Fleurs di Houbigant. Bisogna aspettare però il 1921 perché l'uso di queste sostanze “esploda”, complice il loro impiego nella mitica formula di Chanel Nº5.

La storia di Chanel Nº5

Nel 1920 Mademoiselle chiese infatti a Ernest Beaux di realizzare una composizione dalla freschezza voluttuosa: il naso esitò, perché lavorare per qualcuno che creava vestiti, ai tempi, era considerata una mossa inusuale. Alla fine, Beaux accettò il lavoro e, nel giorno in cui la stilista avrebbe dovuto scegliere la preferita tra dieci variazioni sul tema, optò per la numero cinque che, secondo la leggenda, racchiudeva per errore una quantità eccessiva di aldeidi, abbinata a essenza di rosa e gelsomino. Uno 'sbaglio' che rivoluzionò la storia della profumeria e dell'olfatto stesso.