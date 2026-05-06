Profumi alle aldeidi: cosa li rende speciali e come sceglierli

Poche note vantano una storia complessa e affascinante come quella delle aldeidi, molecole sintetiche (ossia, create in laboratorio) che hanno dato impulso alla profumeria moderna, più astratta e complessa rispetto a quella d'inizio secolo, strettamente legata alle note floreali. Il termine aldeide viene impiegato per la prima volta nel 1835 dal chimico tedesco Justus von Liebig, nello studio sulla trasformazione dell'alcol in aceto: nel testo l'accademico spiega che il nome è stato ideato dal collega Johann Christian Poggendorff, contraendo l'espressione latina alcohol dehydrogenatum.
In profumeria, è dai primi del Novecento che le aldeidi, finalmente stabilizzate, vengono utilizzate inizialmente in minime quantità per realizzare fragranze divenute veri e propri classici, come l'eterea Quelques Fleurs di Houbigant. Bisogna aspettare però il 1921 perché l'uso di queste sostanze “esploda”, complice il loro impiego nella mitica formula di Chanel Nº5.
La storia di Chanel Nº5
Nel 1920 Mademoiselle chiese infatti a Ernest Beaux di realizzare una composizione dalla freschezza voluttuosa: il naso esitò, perché lavorare per qualcuno che creava vestiti, ai tempi, era considerata una mossa inusuale. Alla fine, Beaux accettò il lavoro e, nel giorno in cui la stilista avrebbe dovuto scegliere la preferita tra dieci variazioni sul tema, optò per la numero cinque che, secondo la leggenda, racchiudeva per errore una quantità eccessiva di aldeidi, abbinata a essenza di rosa e gelsomino. Uno 'sbaglio' che rivoluzionò la storia della profumeria e dell'olfatto stesso.
Coco Chanel - Credits Getty Images; a destra: Chanel, Nº5 - Courtesy Press Office
Di cosa sanno le aldeidi?
Presenti oggi in molti degli odori che ci circondano, dai detersivi per il bucato ai deodoranti per gli ambienti, dagli shampoo agli antitraspiranti, sono fondamentali per ricreare quello che viene identificato come profumo di pulito. Non hanno, però, tutte lo stesso aroma: alcune molecole ricordano il metallo, altre gli agrumi, altre ancora il sentore della biancheria stesa al sole, del sapone o della neve farinosa. In una fragranza, le aldeidi danno a chi annusa una sensazione di freschezza effervescente, come un'esplosione di aria artica che improvvisamente risveglia i sensi.
Fragranze senza tempo
Senza tempo, racchiuso nel nuovo flacone dalle linee essenziali, Nº5 di Chanel, nella visione della couturier, doveva essere un “profumo moderno, dall'odore di donna”: la sua piramide olfattiva abbina note esperidate a rosa, gelsomino e, naturalmente, a una dose abbondante di aldeidi, che sono racchiuse anche in New Look di Christian Dior, che le abbina a sfaccettature misteriose di incenso e ambra sensuale, che ricorda il sentore della pelle calda.
Evoca invece la biancheria stesa al sole ad asciugare Lazy Sunday Morning di Maison Margiela Replica, grazie al mix di mughetto, muschio bianco, semi di ambretta, iris e aldeidi. Si apre sempre con note di aldeidi unite al bergamotto Cedar Chic di Carolina Herrera, che le mescola poi a fiori d'arancio, muschio bianco e legno di cedro, dando vita a un sillage raffinato e senza tempo.
Da sinistra: Maison Margiela Replica, Lazy Sunday Morning; Christian Dior, New Look; Carolina Herrera, Cedar Chic - Courtesy Press Office
Fragranze pulite e sensuali
Ispirato alla storia di Amore e Psiche, Fleur de Peau di Diptyque ricrea il sentore della pelle pulita abbinando muschio e iris a semi di ambretta e aldeidi, racchiuse anche in Blanche di Byredo che le mescola a peonia, viola, muschio e sandalo per evocare l'aroma delle lenzuola appena lavate. 724 di Maison Francis Kurkdjian ricrea invece la sensazione di una freschezza energizzante come quella che si sprigiona dalle lavanderie di New York all'alba, abbinando bergamotto ad aldeidi leggermente metalliche ed effervescenti.
Pure Musc Blanc di Narciso Rodriguez, infine, è una fragranza pulita e sensuale al tempo stesso, che esordisce con un accordo cristallino di aldeidi mixato poi a note di bergamotto, pepe rosa, muschio e zenzero.
Da sinistra: Narciso Rodriguez, Pure Musc Blanc; Diptyque, Fleur De Peau; Byredo, Blanche; Maison Francis Kurkdjian, 724 - Courtesy Press Office