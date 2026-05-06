Cosa regalare per la Festa della Mamma 2026? Le idee moda (last minute) in base al suo mood

fashion 06 maggio 2026

5 mamme, 5 stili diversi, ma un unico obiettivo: celebrare la loro unicità con un regalo di tendenza e super fashion che racconti chi sono

Di Federica Caiazzo

Street Style - Credits Getty Images

La missione più dolce della settimana: fare shopping per la mamma. Ma cosa regalare per la Festa della Mamma 2026? Scegliere il regalo giusto invita a scommettere su qualcosa che parli davvero di lei, che rispecchi il suo stile, la sua personalità e il modo in cui ama mostrarsi al mondo. Le idee regalo moda non mancano, ma non si tratta solo di tendenze. Si tratta di identità, di piccoli dettagli che costruiscono un look e che raccontino (veramente) una storia. In occasione della giornata che la celebra, abbiamo immaginato 5 tipologie di mamma – ovvero, 5 universi estetici diversi - e selezionato per ciascuna di loro le idee regalo moda che possono accompagnarla nei suoi prossimi styling. Con eleganza e tantissima coolness. Le idee regalo per la mamma rock: carattere deciso, stile iconico Per la mamma che ama distinguersi con un tocco grintoso, abbiamo pensato a 3 pezzi (chiave) che uniscono femminilità e carattere. Le ballerine nere con borchie di Alaïa sono perfette per chi desidera la comodità senza rinunciare all’attitudine rock: ideali con jeans skinny o pantaloni in pelle per il giorno, ma anche sotto un abito fluido per creare un contrasto accennato. La borsa in denim con borchie a forma di cuore di Ganni, dalla silhouette sinuosa e boho, è invece l’accessorio perfetto per completare look urbani con un twist romantico ma deciso: perfetta per brunch, shopping o week-end fuori porta. Infine, gli stivaletti texani con micro-borchie di Chloé: iconici sotto jeans a sigaretta o gonne midi, ideali per concerti, serate informali o semplicemente per dare carattere a una mise da giorno.

Da sinistra: Alaïa; Ganni; Chloé SS26 - Courtesy Press Office

Moda per mamme bon ton: quando l’eleganza è romantica Per la mamma dal gusto classico e raffinato, le tendenze chiave sono pizzo, fiori e perle. La blusa bianca di La Double J rappresenta il capo passepartout per eccellenza: elegante ma versatile, perfetta per ufficio o occasioni più formali. La gonna midi in pizzo giallo vaniglia di Sportmax aggiunge invece un tocco romantico e luminoso: amerà senza dubbio indossarla con le décolletées agli eventi diurni o con i sandali bassi per una passeggiata primaverile. Infine, gli orecchini pendenti con perle di Ferragamo completeranno qualsiasi look con estrema grazia: sono ideali per le cerimonie, le cene eleganti ma anche per elevare qualsiasi styling più semplice e minimale. Tre idee regalo a sé stanti, ma anche un ensemble che può essere indossato o reinterpretato separatamente per diverse occasioni.

Da sinistra: La Double J; Sportmax; Ferragamo SS26 - Courtesy Press Office

Mamma casual chic: i regali moda all’insegna della semplicità sofisticata Sì, è vero, la mamma casual chic ama la praticità senza rinunciare allo stile. La borsa Re-Nylon di Prada è quindi l’accessorio imprescindibile: nera, versatile, da portare a tracolla o a spalla, accompagna perfettamente nella vita di tutti i giorni. Ideale anche insieme ai jeans a gamba dritta di Saint Laurent, che slanciano la figura e si prestano a infinite combinazioni. Non da meno, la T-shirt oversize con rosa stampata di Acne Studios, ideale per aggiungere un dettaglio grafico che non la farà passare inosservata. Tre idee regalo in un unico e solo look, perfetto per commissioni quotidiane, incontri informali o viaggi in treno o in aereo.

Da sinistra: Prada; Saint Laurent; Acne Studios SS26 - Courtesy Press Office

Mamma sporty: i must-have per look dinamici e contemporanei Per la mamma che ama il movimento e uno stile votato alla comodità dell’athleisure, le proposte non possono che spaziare tra comfort e tendenze moda. I leggings blu elettrico con pois bianchi di Jean Paul Gaultier sono perfetti per allenarsi o per un look sportivo che non vuole rinunciare a un pizzico di brio e fantasia (ben venga abbinarli a sneakers e felpa). Must-have definitivo per una mamma sporty non può che essere anche il berretto in denim con logo di Loewe (perché un pizzico di logomania non guasta mai, no?): aggiunge un tocco cool, ideale per giornate all’aperto o week-end fuori città. Dulcis in fundo, la felpa grigia oversize di The Attico: morbida, avvolgente, perfetta per il tempo libero (ma anche al suo corso di pilates).

Da sinistra: The Attico; Loewe; Jean-Paul Gaultier SS26 - Courtesy Press Office

Le idee regalo moda per la mamma vacanziera: pronta a partire con stile Per la mamma che sogna il mare (o che ha già un biglietto in mano), ecco i must-have da consegnarle giusto in tempo per la valigia. Il cappello di paglia di Valentino Garavani è l’alleato ideale contro il sole, elegante e squisitamente senza tempo. Il copricostume stampato di Dolce&Gabbana evoca immediatamente le vacanze italiane: da indossare sopra il costume per passeggiate sul lungomare o pranzi vista spiaggia. Infine, il costume intero di Gucci con iconico morsetto: sofisticato e riconoscibile, perfetto per sentirsi impeccabile anche a bordo piscina.