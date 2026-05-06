Ossessione boat shoe, come si portano questa primavera?

La Deck Shoe secondo Miu Miu, nella collezione PE26 - Credits Press Office
Da classico a must-have, per le scarpe da barca il passo è letteralmente breve. Se a farlo, poi, è un brand come Miu Miu, una cosa è certa: la tendenza è assicurata. E così è stato. Era il 2023 quando il brand le presentò per la prima volta sulla passerella PE 2024 creando un vero e proprio hype: accessorio leitmotiv sul catwalk, lo fu altrettanto per le strade di Parigi dove uno stuolo di muse e it-girl erano già pronte a sfoggiarle con i loro look d’ordinanza.
Si crea in men che non si dica un vero e proprio fashion revival che ha saputo intrecciare atmosfere Preppy a nostalgie Yuppie, Wasp e Old Money come quelle dei romanzi di Bret Easton Ellis (le Top-Sider di Sperry sono le scarpe che definiscono lo stile dei suoi personaggi maschili, estetizzati e maledetti in puro edonismo anni ‘80). Le boat shoe diventano il nuovo feticcio di cool hunter e trend setter, e anche per la Primavera/Estate 2026 continuano a dettare tendenza.
Copenhagen Fashion Week SS26 - Credits Getty Images
Dal mare alla città
Ma se fino a qualche anno fa, queste scarpe erano confinate quasi esclusivamente a mete vacanziere (la suola antiscivolo le rendeva perfette per i deck più lussuosi) e a guardaroba per lo più maschili, emblema per eccellenza dello stile nautico; il loro ritorno (griffatissimo) sulla passerella della signora Miuccia le ha riportate in auge in una versione nuova, cittadina e iper girlish.
Sono tantissime le ispirazioni street style per sfoggiarle in città come farebbe una vera fashionista. E sono tantissimi i marchi che le hanno proposte in collezione, con silhouette fedeli alle originali oppure riviste e alleggerite per renderle ancor più raffinate. Abbiamo selezionato 7 look per imparare ad abbinare le boat shoes e 7 modelli di scarpe da barca must have Primavera/Estate 2026 per declinare subito la tendenza. L’unico rischio? Il sold-out.
Con jeans e blazer
Da sinistra: Paris Fashion Week - Womenswear Autunno/Inverno 2026/2027 - Credits Getty Images; Tommy Hilfiger scarpe da barca in pelle con monogramma TH - Credits Brand/Press Office
Un grande classico, perfetto per le giornate di lavoro, dalle 9 di mattina alle 9 di sera: la scarpa da barca sigilla un look classy chic con denim a sigaretta e giacca sartoriale. Per ricreare il look la boat shoe in pelle color ciliegia con suola in gomma e monogram di Tommy Hilfiger.
La scarpa da barca con il minidress
Da sinistra: Emma Corrin durante la Milano Design Week 2026 - Credits Getty Images; Miu Miu scarpe Deck in pelle decolorata - Credits Brand/Press Office
L’abbiamo avvistata per le strade di Milano e ha subito lasciato il segno: Emma Corrin con abito corto di suède, indossato su micro camicia bon ton, foulard e scarpe in pelle effetto used è l’icona assoluta di questa primavera. Per imitare il suo stile: la deck shoe Miu Miu in pelle decolorata, vero passe-partout di stagione.
Uniforme workwear
Da sinistra: Marlies Pia Pfeifhofer il 2 settembre 2025 a Monaco, Germania - Credits Getty Images; Sebago Docksides Portland Nubuck Donna marroni - Credits Brand/Press Office
Se il preppy in chiave girlish non fa per voi, l’alternativa è quella di abbinare la scarpa da barca rigorosamente in suède a pezzi dallo stile workwear come la giacca da lavoro in tela di denim color sabbia e i bermuda di jeans avorio. Il dettaglio funny da concedersi? Il calzino ricamato. La scarpa perfetta per questo look? Le scarpe Docksides Portland di Sebago in nabuk color cioccolato.
Minigonna easy going
Da sinistra: Street Style Tokyo - Credits Getty Images; Stuart Weitzman Mocassini Majorca Tinsley in Golden Olive - Credits Brand/Press Office
Facile, veloce e rapido. Il look non impegnativo ma chic, per indossare le scarpe da barca, adesso e per tutta l’estate, è questo: T-shirt a righe marinière (non blu), minigonna cargo (o a palloncino) in tinta, calzine a coste e scarpe da barca affusolate. Il gioco è fatto! Per ricreare il look la boat shoe da scegliere è quella di Stuart Weitzman in camoscio con dettaglio di perline. Per un tocco folk, anche in città.
Mix & match con gonna lunga
Da sinistra: Milano Design Week 2026 - Credits Getty Images; Timberland Scarpa da Barca Classic da Donna in bordeaux - Credits Brand/Press Office
Gli ingredienti per indossare le boat shoe con uno styling da professionista? Un tocco di colore (da affidare al pull rosso), una dose di animalier (la gonna lunga leopardata è uno statement), una borsa che ha nel suo DNA l’estate (ovvero una maxi cesta di paglia) e le scarpe da barca indossate rigorosamente senza calzini. Non serve nient’altro se non un paio di scarpe da barca Timberland classiche in pelle bordeaux
La scarpa da barca in versione preppy Style
Copenhagen Fashion Week SS26 - Credits Getty Images; G.H.Bass Scarpe Wilton Driver Decker Mid Brown Suede - Credits Brand/Press Office
Lo stile collegiale nella sua accezione più classica, che diventa anche un perfetto office look da sfoggiare prima che il caldo prenda il sopravvento. Lo styling è da manuale: giacca blazer monopetto, camicia azzurra, filo di perle, gonna longuette a pieghe e per finire calzini bianchi e boat shoe marrone come il modello in suède di G.H. Bass.
Riscrivere i codici del tailleur
Da sinistra: Fashion Week Donna Primavera Estate 2026 a Parigi - Credits Getty Image; Bally Mocassino Plume in Pelle Color Ebano - Credits Brand/Press Office
Anche il tailleur femminile giacca e gonna rilegge il suo DNA in combo con le scarpe da barca per offrire un’idea tutta nuova e meno formale di indossarlo. Un outfit perfetto da tenere a mente anche a fine estate per il rientro in città. Il giacchino femminile e senza revers, ma con taschine anteriori e la gonna al ginocchio dalla linea a trapezio perdono l’allure bon ton se sfoggiate con scarpe da barca affusolate e calze al polpaccio interamente ricamate di cristalli.
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