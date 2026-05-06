Ossessione boat shoe, come si portano questa primavera?

Da classico a must-have, per le scarpe da barca il passo è letteralmente breve. Se a farlo, poi, è un brand come Miu Miu, una cosa è certa: la tendenza è assicurata. E così è stato. Era il 2023 quando il brand le presentò per la prima volta sulla passerella PE 2024 creando un vero e proprio hype: accessorio leitmotiv sul catwalk, lo fu altrettanto per le strade di Parigi dove uno stuolo di muse e it-girl erano già pronte a sfoggiarle con i loro look d’ordinanza.

Si crea in men che non si dica un vero e proprio fashion revival che ha saputo intrecciare atmosfere Preppy a nostalgie Yuppie, Wasp e Old Money come quelle dei romanzi di Bret Easton Ellis (le Top-Sider di Sperry sono le scarpe che definiscono lo stile dei suoi personaggi maschili, estetizzati e maledetti in puro edonismo anni ‘80). Le boat shoe diventano il nuovo feticcio di cool hunter e trend setter, e anche per la Primavera/Estate 2026 continuano a dettare tendenza.